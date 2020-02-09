Старше, чем Тедеско. Команда ветеранов из РПЛ

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сегодня, 16:12

В день рождения и продления контракта с бывалым футболистом «Спартака» «Соккер.ру» вспоминает его погодок.

В РПЛ есть особая команда, разбросанная по разным составам – главных ветеранов лиги. Ожидаемо, что среди людей, которые старше 34 лет – столько главному тренеру «Спартака» Тедеско, не иностранцы, а в основном российские мастера пинать или отражать мячи.

Двое выходили на поле в полуфинале Евро-2008, а у восьмерых есть опыт матчей за свои сборные. Также забавно сложилось, что можно составить именно полноценный состав – хватает людей на все позиции, если играть по схеме «5-4-1».

Причем учтите, что все в списке старше Тедеско хотя бы на несколько месяцев, но чаще – от года до пяти. Вспомним тех, кто готовится завершить карьеру, заслужили внимания не меньше, чем молодежь. Особенно с учетом, что пятеро – железно основные в нынешних командах.

Сергей Рыжиков (39 лет, «Крылья Советов»)

Самый опытный во всей РПЛ . Самарский клуб выступает плохо, а Сергей Викторович – хорошо, чаще даже отлично. По количеству сэйвов Рыжикову нет равных, 89 раз спасал от пропущенных мячей в РПЛ , даже более молодой Дюпин из «Рубина» столько раз не выручал, как 39-летний голкипер. Если продолжит карьеру еще на год, то в РПЛ появится сорокалетний вратарь – будет как армянин Березовский. Ребров и Годзюр – еще два ветерана, но вряд ли доберутся до такой отметки.

Александр Анюков (37 лет, «Крылья Советов»)

Анюков не захотел быть частью «Зенита-2», но оказался в тех же «Крыльях Советов». Пока ставка на футболистов из петербургского клуба не сработала ни в Сочи, ни в Самаре, но не по вине Александра. Анюков – основной правый защитник «Крыльев Советов». Сложно всегда опережать соперников, но читает игру неплохо, часто выносит мяч от ворот. Тут скорее состояние команды сказывается, как и возраст – в 37 лет полевому игроку сложно показать максимум.

Бранислав Иванович (35 лет, «Зенит»)

Бранислав играет за «Зенит» последний сезон? Вряд ли предложат тот контракт, что хочет – длительный и с шикарными финансовыми условиями. У серба будет возможность продлить соглашение, если пойдет на компромиссы, но не факт, что семья хочет жить в Санкт-Петербурге, а не в каком-то Лондоне. Также важно учесть интересы «Зенита». Оставив Ивановича на год, не смогут наиграть замену, а в конце февраля 2021 года сербу исполнится 37 лет.

Павел Аликин (35 лет, «Урал»)

Пермяк Аликин с 2011 года выступает за «Уфу», и как только команда поднялась в высший дивизион – обзавелся предметным опытом в элитном футбольном обществе. Павел в этом сезоне играет мало, но в пяти предыдущих часто появлялся на поле, был частью успехов «Уфы», в том числе, связанных с попаданием в Лигу Европы. Кстати, в четырех сезонах из шести забивал мячи, а в первом отличился 3 голами!

Адесойе Ойеволе (37 лет, «Тамбов»)

Ойеволе не играл за сборную Нигерии, как Брайан Идову из «Локомотива» и школы «Зенита», но тоже воспитывался в российском футболе, ведь после развода родителей переехал в Москву. Аде играл за «Жемчужину» из Сочи, «Реутов», «Урал», «Сибирь». А затем за клуб из Оренбурга. Странно, что с ветераном попрощались, ведь в составе «Тамбова» выходит на поле, да и возраст российскому нигерийцу не мешает. Хороший защитник.

Андрей Ещенко (36 лет, «Спартак»)

Сегодня Ещенко исполняется 36 лет – поздравляем. «Спартак» решил подарить ветерану команды шикарный подарок – новый контракт. Пока «Спартак» не определился с правым защитником – Тедеско сказал, что стартового состава пока нет. Так что Андрей, который старше, чем наставник команды, остается в обойме и может составить конкуренцию молодому Рассказову. Ещенко – приличный защитник, игравший на двух флангах, хотя в 36 лет, конечно, всегда выходить на поле не сможет.

Кристиан Нобоа (34 года, «Сочи»)

Легенда РПЛ – играл за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит», а теперь оказался в «Сочи». Успел развестись с российской женой – у пары два сына, но остался в стране, которая многое дала эквадорцу во всех смыслах. Бердыев сделал из хавбека сильного мастера, двукратного чемпиона России. В «Ростове» вернулся в Лигу чемпионов. С «Зенитом» еще раз выиграл «золото», пускай травма помешала постоянно быть на поле. Но даже в 34 года может выдать мощный матч.

Александр Гацкан (35 лет, «Крылья Советов»)

А ведь мог стать легендой «Спартака» - из Молдовы перебрался именно в Москву, но в столичном клубе не заиграл. Мог стать легендой «Рубина», но переехал в Ростов-на-Дону, и в этом городе задержался на одиннадцать лет. Один из самых жестких хавбеков РПЛ последнего десятилетия верно служил «Ростову» много лет, выиграл с командой Кубок России, носил капитанскую повязку. Гацкан отдал всё, а взамен получил поддержку трибун и хорошее к себе отношение.

Артем Фидлер (36 лет, «Урал»)

Если Гацкан – легенда «Ростова», то Фидлер – «Урала», уроженец Екатеринбурга. У Парфенова в центре поля есть варианты, Артем сыграл в основе лишь 6 раз и еще один вышел на замену. Однако остался собой – такой же жесткий, как и был, ведь умудрился схватить четыре желтых карточки за 472 минуты на поле. Фидлер умеет разрушать, до сих пор хорошо читает игру – достаточно перехватов. Когда ветерану позволяет физическое состояние – есть смысл ему доверять. Например, с Артемом на поле не пропустили ни разу от «Рубина», «Спартака» и «Ростова».

Юрий Жирков (36 лет, «Зенит»)

Сильнейший футболист в этом составе, один из самых мощных в новейшей истории российского футбола. В 36 лет не всегда может работать так, как в составе ЦСКА , что понятно, но Жирков до сих пор хорош. Понятно, что не спешит заканчивать карьеру и делает отсылку к японскому форварду, который играет после пятидесяти. Юрий полезен «Зениту», поскольку может закрыть несколько позиций и сыграть качественнее, чем ряд тех, кто даже на десять лет моложе.

Павел Погребняк (36 лет, «Урал»)

В РПЛ есть еще один нападающий старше, чем Тедеско – 35-летний запасной форвард «Тамбова» Хасан Мамтов, однако если выбирать между ним и обладателем Кубка УЕФА , то очевидно – Погребняка нельзя игнорировать. Мамтов забил один мяч, сыграв всего 170 минут, а Павел пошел дальше. В составе «Урала», а не новичка РПЛ , в 36 лет самый возрастной форвард лиги принял участие в 10 матчах. И сделал дубль в декабре, огорчив «Крылья Советов» с Рыжиковым в воротах. Круг ветеранов замкнулся.

Показательно, что середняки и аутсайдеры предпочитают платить деньги ветеранам, нежели ставить на молодежь – вторые обходятся дороже, хотя класс внуков лимита сомнительный. Даже временный середняк «Спартак» продлил контракты с Ребровым и Ещенко. Взяли их на роли играющих тренеров, сенаторов нового императора Тедеско.

И хотя опыт «Крыльев Советов» заставляет усомниться в спасительной силе класса возрастных игроков, когда Нобоа, Иванович или Жирков в ударе, то сразу понятно, что мастерство не проживешь. Важно лишь, чтобы команды понимали пользу от наличия игроков солидного футбольного возраста – всегда нужно готовить тех, кого ветераны могут обучать и делать сильнее, подавая пример.