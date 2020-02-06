Символическая сборная «Баварии» всех времён

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сегодня, 17:30

«Соккер.ру» продолжает увлекательное путешествие по футбольной истории и предлагает читателям присоединяться!

Непросто выбрать одиннадцать легенд из состава такого клуба, как «Бавария» - можно легко собрать пять прекрасных легендарных основ. Но тем интереснее получается, если ограничиться лишь основой – нужно сравнивать между собой великих.

Вратарь

Оливер Кан (Германия)

Зепп Майер – великий голкипер, лучший в 20 веке в немецком футболе. Без него чемпионат мира выиграть не получилось бы. Но тут сборная «Баварии», а на возрождение этого клуба после десятилетий без победного финала Лиги чемпионов сильно повлиял именно Кан. Оливер – ученик Зеппа, Майер высоко ценит перфекциониста из «Карлсруэ». И хотя также есть еще прекрасный Нойер, именно Кан дважды был в тройке на «Золотой мяч», взял 22 трофея с «Баварией», в том числе 8 раз выиграл Бундеслигу и раз – Лигу чемпионов. Великий Майер был частью сказочного состава, доминирующего в Европе, а Кан вернул «Баварию» на Олимп.

Защитники

Филипп Лам (Германия)

Воспитанник «Баварии» в аренде в «Штутгарте» доказал класс, вернулся великим универсалом – играл справа и слева в защите. При Гвардиоле стал центральным полузащитником, чем лишний раз доказал наличие выдающегося футбольного интеллекта. Капитан чемпионов мира 2014 года восемь раз выигрывал Бундеслигу, собрал с «Баварией» 21 трофей, был капитаном команды, пять раз включался в сборную года УЕФА и стал игроком года в Германии в 2017 году.

Франц Беккенбауэр (Германия)

Великий полузащитник стал также великим либеро. Франц зашел в футбол до появления современного тотального стиля, но стал тем, кто помог осознать значение революции. Беккенбауэр еще в игровые годы умел считать деньги – переговоры с ним бесили руководство «Баварии», а после завершения карьеры управлял клубом. Кайзер Франц – легенда футбола, у него три победы в КЕЧ , один Кубок Кубков, 4 победы в Бундеслиге и 13 трофеев с «Баварией». Ну, и два «Золотых мяча», куда ж без них игроку такого уровня?

Ханс-Георг Шварценбек (Германия)

Тут вопрос вкуса, ведь выбор между двумя легендами - Аугенталером и Шварценбеком. Принимая во внимание, что Ханс-Георг был более деревянным парнем, чем мастер пушечных ударов Клаус, а также осознавая, что «Бавария» с более молодым «Ауге» выиграла семь чемпионских званий в восьмидесятых годах, стоит признать, что молчаливый Шварценбек тоже был крут. Ханс-Георг в пятерке «Баварии» по сыгранным матчам, у него есть три победы в КЕЧ – их нет у Аугенталера. Верный напарник Беккенбауэра и в этом составе вместе с ним, а вот к футболу отношения не имеет – торговал канцелярией.

Пауль Брайтнер (Германия)

Пауль – странный человек, лицемерный коммунист (по классике обожал роскошную жизнь, рассказывая о любви к социализму), даже немножко актер. Играл в полузащите и обороне слева, позволил переосмыслить роль латераля. После игр за «Реал» и «Атлетико» вернулся в «Баварию», наиграл суммарно почти 350 матчей, забил 109 голов, выиграл 8 трофеев за два захода. Лизаразю тоже прекрасный кандидат, но все-таки Брайтнер еще значимее в истории немецкого клуба, хотя и скандалист.

Полузащитники

Лотар Маттеус (Германия)

Одни немцы в составе, но это ожидаемо – «Бавария» умела воспитывать, находить и улучшать местных игроков. Были Шолль и Эффенберг, но великий капитан Лотар на особом счету. Полузащитник, который также поиграл на позиции либеро, завоевал с «Баварией» семь чемпионских титулов. Вернулся из «Интера», но так и не выиграл ЛЧ , ведь МЮ перевернул финал в Барселоне. Однако обладатель «Золотого мяча» собрал 15 трофеев с мюнхенским клубом. Стал ужасным тренером и остался любителем женщин – только жен пять штук, а подруг никто не считал.

Бастиан Швайншайгер (Германия)

В отличие от Маттеуса, Бастиан счастлив в первом браке – с сербской теннисисткой Аной Иванович. В отличие от Лотара, полузащитник – воспитанник «Баварии». «Золотой мяч» ему не светил, но 500 матчей в составе любимой команды сыграл, чемпионом мира тоже стал. Швайнштайгер победил в Бундеслиге 8 раз, 7 раз выигрывал Кубок Германии, брал Кубок Лиги, Суперкубок, выиграл Лигу чемпионов – все, о чем может мечтать парень, который в молодости был «кровь с молоком», напоминая симбиоз Руни и Роналду – играл на фланге. Позже переместился в центр и не подвел.

Нападающие

Арьен Роббен (Нидерланды)

Редкий иностранец в составе. Роббен на восьмой строчке в списке самых результативных игроков «Баварии» всех времен, хотя великий голландский «хрусталь» бился не раз. Среднее количество матчей Арьена в Бундеслиге за сезон – 20 из 34. Зато мастер с железной волей! Роббен не сломался, был профессионалом, забил 144 мяча в 309 матчах, заслуженно получил 8 побед в Бундеслиге, выиграл ЛЧ , а всего собрал 20 трофеев в «Баварии». Великий мастер смещения с фланга и обводящих ударов!

Карл-Хайнц Румменигге (Германия)

Молодые поклонники футбола знают Румменигге как великого и ужасного руководителя «Баварии». Но он, как и Ули Хенесс, был великолепным игроком. Карл-Хайнц – обладатель двух «Золотых мячей», был нетипичным нападающим, не играл строго в центре, умел все. Бил штрафные, пасовал пятками, забивал головой, высоко выпрыгивая, мог реализовать момент и правой ногой, и левой, шикарно понимал футбол – по чутью равен двум Мюллерам, Герду и Томасу. А еще Румменигге был элегантным, и удары боковыми ножницами, и бисиклеты практиковал. Пару лет отдал «Интеру», но 218 голов за «Баварию» о многом говорят.

Роберт Левандовски (Польша)

Оказался феноменальным снайпером, идеально подошел «Баварии», не ушел в «Реал» или МЮ , хотя в разные сезоны получал щедрые предложения. Но Роберта оставили клепать голы и делать новых людей в Мюнхене. Молодой отец прекрасно справляется – в 31 год поляк в феноменальной форме, готов ставить рекорды. Первое место в списке лучших снайперов «Баварии» не светит – играет лишь шестой сезон, но тем солиднее смотрится его рекорд – 226 голов в 271 матче. Идеальный центральный нападающий, хотя это вы и сами знаете.

Герд Мюллер (Германия)

Жаль, что «Бомбардир нации» страдает в 74 года болезнью Альцгеймера, попал в дом для престарелых. Плохо, что после завершения карьеры «маленькое толстое Мюллер» - так его прозвали, поскольку невысокий Герд был не похож на футболиста, после завершения карьеры заболел депрессией и спивался. Хорошо, что в «Баварии» его не бросили, лечили, присматривают. И славно, что талант Герда разглядели – легко мог остаться рабочим на заводе, ведь с 15 лет работал на ситценабивной фабрике. Вместо этого выиграл в футболе все – включительно с «Золотым мячом». Четвертый в этой сборной с подобной наградой. Мюллер забил за карьеру 735 голов в 793 матчах, средний показатель мячей за игру выше, чем у Пеле, не говоря о Ромарио, Роналду или Месси. Феномен!

Главный тренер

Удо Латтек (Германия)