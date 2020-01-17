Символическая сборная «Ювентуса» всех времён

вчера, 22:00

Это было нелегко, но «Соккер.ру» справился с задачей: перед вами «идеальная команда» в истории «Ювентуса». Оцените!

В истории «Ювентуса» нет схемы, которую можно было бы назвать «родной» для «бьянконери», «Юве» всегда исходил из возможностей своего состава и держал нос по ветру тактических мод. В связи с этим, подбирая расстановку для символической сборной «Старой Синьоры» всех времен, мы не были поставлены перед фактом и вольны были выбирать любую схему в рамках разумного. Вполне разумной нам кажется тактика 4-3-3, допускающая различные вариации внутри линий. Впрочем, начнем мы по традиции с линии, которую представляет один человек, которому позволено играть руками.

Вратарь

Джанлуиджи Буффон (Италия)

Трудный выбор между двумя великими голкиперами — Дзоффом и Буффоном. Предпочтение отдаем Джиджи, как нашему знакомому. Увы, Буффон не выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионов, но он настоящий символ команды в XXI веке, закрепившийся в числе легенд клуба уже после того, как пережил крещение Серией B после «Кальчополи». Помимо всего прочего, Джанлуиджи — один из лучших вратарей своего времени, доказывавший класс на протяжении двух десятилетий с хвостиком.

Альтернативный вратарь: Дино Дзофф.

Защитники

Штефан Лихтштайнер (Швейцария)

Думаете, «Швейцарский экспресс» слишком прост для такой команды? А каким должен быть правый защитник? Неутомимым, настырным, цепким. Все эти качества сочетал в себе Лихтштайнер, становившийся чемпионом в каждом из своих семи сезонов в «Ювентусе». Конечно, для футбола тот же Тюрам — более крупная величина, но в Турине Лилиан не был так успешен, к тому же, бросил «Старушку» в 2006-м.

Гаэтано Ширеа (Италия)

А вот Ширеа — бесспорный выбор, ведь Гаэтано называют «возможно, величайшим либеро в истории футбола». Во время игровой карьеры его величали «обаятельным чистильщиком», ведь на позиции, обязывающей быть грубым, Ширеа умудрялся оставаться ловким и даже изящным при максимальной эффективности. Играл за «Юве» 14 лет, на протяжении четырех последних сезонов был капитаном команды. У Гаэтано трагическая судьба: спустя год после завершения карьеры 36-летний новоиспеченный скаут и тренер «Ювентуса» погиб в автокатастрофе.

Джорджо Кьеллини (Италия)

Кьеллини шел к капитанской повязке в «Юве» 13 лет, а в основу этой команды мог и не попасть, учитывая конкуренцию со стороны Клаудио Джентиле, Чиро Феррары и Серджио Брио. Тем не менее в данном конкретном случае решено было избавить всех от реверансов былым эпохам и поставить в центр обороны всем нам хорошо знакомого Джорджо — надежного, пылкого и восьмикратного.

Антонио Кабрини (Италия)

Один из лучших левых защитников в истории Италии и чемпион мира 1982 года отыграл за «Ювентус» 13 сезонов, шесть раз выигрывал скудетто и поживился европейскими кубками, в том числе причастен к завоеванию Кубка чемпионов в 1985-м (всего 14 трофеев). Кабрини был хорош в обороне и смело подключался к атакам, о чем свидетельствуют десятки голов и результативных передач.

Альтернативные защитники: Лилиан Тюрам, Клаудио Джентиле, Чиро Феррара, Джанлука Дзамбротта.

Полузащитники

Джузеппе Фурино (Италия)

Нам нужен разрушитель в центр поля, который позволит атаковать ребятам с креативным даром, о которых ниже. Фурино — идеальный кандидат. Беппе не с первой попытки заиграл в «Ювентусе», пришлось обрасти толстой кожей в «Савоне» и «Палермо», зато, вернувшись, он подчинил себе потоки отбора в центре поля. Фурино отыграл за «Юве» 15 сезонов, 8 из них завершились завоеванием скудетто. 528 матчей — четвертый показатель среди главных гвардейцев клуба, выше только Дель Пьеро, Буффон и Ширеа.

Павел Недвед (Чехия)

Павел Недвед — это футболист, который обладал исключительным сочетанием спортивного менталитета, работоспособности и игровых качеств. Недвед должен был заменить в «Ювентусе» большую звезду — Зинедина Зидана, очень многим в такой ситуации доставшиеся от предшественника ботинки оказываются великоваты, но чех сумел сделать почти невозможное: он стал для «Старой Синьоры» фигурой еще более значимой, чем Зидан. Увы, он не смог сыграть в том финале Лиги чемпионов 2003 года.

Мишель Платини (Франция)

Один из лучших плеймейкеров в истории футбола по прозвищу «Король» пережил свой футбольный расцвет в Турине, где помог «Ювентусу» выиграть все возможные трофеи, а сам трижды получал «Золотой мяч», будучи «бьянконери». Современное поколение футбольных болельщиков знает Мишеля как нечистоплотного функционера, но, в первую очередь, Платини — великий футболист.

Альтернативные полузащитники: Марко Тарделли, Антонио Конте, Зинедин Зидан.

Нападающие

Алессандро Дель Пьеро (Италия)

Просто невозможно не включить в состав Сандро. Дель Пьеро — главный символ «Ювентуса» для тех, кто вырос на футболе «девяностых» и «нулевых», а футболку со столь звучной фамилией желал каждый, вне зависимости от клубных пристрастий. Ну, и объективно Дель Пьеро — лучший бомбардир в истории «Ювентуса» (290 голов) и главный гвардеец (705 матчей). Какие могут быть вопросы?

Роберто Баджо (Италия)

Роберто Баджо влюбил в футбол миллионы, иногда его называют величайшим футболистом Италии всех времен. В «Ювентусе» «Божественный хвостик» за пять лет в Турине сыграл 201 матч и забил 115 голов, но его сила не в статистике, а в шлейфе волшебства, который каждый раз оставался за Роберто.

Джампьеро Бониперти (Италия)

Истинный символ «Ювентуса», Бониперти всю карьеру провел в черно-белых цветах, и за 15 лет забил 182 гола. Больше полувека именно Джампьеро был самым результативным игроком «Старой Синьоры», пока не пришел Дель Пьеро. Великолепен был атакующий трезубец «Ювентуса» середины XX века, который образовывали Бониперти, Сивори и Чарльз.

Альтернативные нападающие: Джон Чарльз, Омар Сивори, Давид Трезеге.

Тренеры

Джованни Трапаттони и Марчелло Липпи (оба — Италия)

Не могу выбрать одного из двух маэстро, поэтому на тренерском мостике будет тесно. В общей сложности Трапаттони и Липпи правили «Ювентусом» 21 года и завоевали совместными усилиями 27 трофеев, каждый выиграл по Кубку чемпионов, что с «Ювентусом» удавалось только им двоим.

Альтернативные тренеры: Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.