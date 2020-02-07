От 35 и старше. Старые, но не бесполезные!

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сегодня, 13:15

Роналду отметил 35-й день рождения, и «Соккер.ру» разыскал компанию для Криштиану: кто еще в возрасте португальца играет в футбол на высочайшем уровне?

в свои 35 лет — лидер атак «Ювентуса» и один из лучших футболистов планеты, португалец является реальным претендентом на «Золотой мяч». Такое ощущение, что футбольная старость — это вообще не для него. Вы можете относиться к Роналду по-разному, но невозможно не признавать, что Криштиану — это футболист-явление для футбола, особенно, если принять на веру расхожее мнение: мол, говорим не о каком-то там гении, а о продукте упорных тренировок. А кто еще из действующих футболистов пользуется эликсиром молодости или хотя бы остается в строю свои 35 с хвостиком?

Вратарь

(«Интер»; Словения) — 35 лет

Возможно, первым на ум приходит 42-летний Буффон, но Джиджи не является основным в «Ювентусе», в то время как 35-летний Ханданович — номер один в «Интере», который с приходом Антонио Конте снова представляет внушительную силу. Летом Самиру исполнится 36, но он по-прежнему в большом порядке. Впрочем, для вратаря это еще даже не критичный возраст.

Защитники

(«Сан-Паулу»; Бразилия) — 36 лет

Неутомимый Дани Алвес — самый титулованный футболист планеты, он выиграл больше четырех десятков трофеев, а прошлым летом, уже будучи 36-летним сорванцом, взял Кубок Америки со сборной Бразилии. После 16 лет в Европе Дани Алвес вернулся на родину, где сходу стал весьма заметной персоной в составе «Сан-Паулу»: в 2019 году сыграл за «трехцветных» 20 матчей, в которых отметился двумя голами тремя «ассистами». В мае Даниэлу исполнится 37.

( ПСЖ ; Бразилия) — 35 лет

А этот бразилец выступает за один из сильнейших клубов Европы. Тиаго Силва — лидер, капитан и часто голос разума звездного ПСЖ , в котором вечно полыхают страсти на почве амбиций. В какой-то другой жизни Тиаго подписывал контракт с московским «Динамо» и полгода болел туберкулезом, а сейчас — один из самых уважаемых защитников мирового футбола.

(«Ювентус»; Италия) — 35 лет

Еще один центрбек, вожак и капитан неоспоримого флагмана в футбольной стране. Кьеллини уже заслужил место в пантеоне самых славных футболистов «Ювентуса». К сожалению, этот сезон получился для Джорджо скомканным из-за тяжелой травмы, которую он получил в последние дни лета. Но к решающим матчам сезона кэп должен быть в строю.

Хуанфран («Сан-Паулу»; Испания) — 35 лет

Вместе с Дани Алвесом в «Сан-Паулу» играет воспитанник «Реала», добившийся наибольших высот в «Атлетико», - Хуанфран Торрес. Чемпион Испании и дважды финалист Лиги чемпионов совершил необычный для европейца карьерный шаг, но чемпионат Бразилии — это солидный уровень.

Полузащитники

(«Вильярреал»; Испания) — 35 лет

Вот уж кого необычно здесь видеть, если знать историю Санти. Касорла потерял почти два года из-за проблем с лодыжкой, угроза грозила не только его карьере — полузащитник мог потерять ногу, врачи не исключали, что придется ампутировать, ведь был риск заражения тканей. К счастью, Санти выкарабкался, вернулся в «Вильярреал» и снова расцвел: по оценкам WhoScored Касорла занимает шестое место среди всех футболистов Ла Лиги в этом сезоне, у него 8+5 по системе «гол+пас».

(«Виссел Кобе»; Испания) — 35 лет

Иньеста мог бы смотреться в Примере не хуже, но Андрес не собирается играть в Испании ни за кого, кроме «Барселоны». Иньеста отправиться в Японию, но он бы мог украсить любой европейский клуб, ведь такие футболисты очень красиво «стареют», потому что выдающиеся качества Андреса не столько в тренированном теле, сколько в голове. Кике Сетьен даже заикнулся, что хочет вернуть Иньесту на «Камп Ноу», но надолго ли он сам задержится в «Барсе»?

Хоакин Санчес («Бетис»; Испания) — 38 лет

Еще один испанец, сохранивший массу сил и энтузиазма. Этот вообще всякий стыд потерял, ведь Хоакину уже 38 лет, и он даже рекордный хет-трик может себе позволить. И ведь не собирается завязывать: в декабре Санчес продлил контракт с «Бетисом» до 2021 года.

(«Фиорентина»; Франция) — 36 лет

В отличие от своего многолетнего партнера по «Баварии» Арьена Роббена, Рибери решил еще поиграть в футбол после ухода из мюнхенского клуба. Не сказать, что взрывает Серию A в составе «Фиорентины», да и сами «фиалки» в этом сезоне смотрятся бледно, но пару раз Франк блеснул мастерством, отбыл дисквалификацию за толчок судьи и угодил в лазарет с травмой лодыжки.

Нападающие

Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия) — 35 лет

Своей многолетней стабильностью и футбольным долголетием Роналду выделяется даже среди гениев. Зидан повесил бутсы на гвоздь вскоре после 34-го дня рождения, Роналдо и Роналдиньо играли в Европе до 31-го. Тьерри Анри уехал в МЛС в 32, как и Дэвид Бекхэм. У подавляющего большинства звезд закат наступил раньше, но Криштиану годы пока не берут.

(«Милан»; Швеция) — 38 лет