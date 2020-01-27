Символическая сборная «Манчестер Сити» всех времен

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Вы просили - «Соккер.ру» составил! Многие считают, что «Манчестер Сити» - клуб без славной истории, но так ли это на самом деле?

«Манчестер Сити» вознесся к вершинам английского футбола с приходом шейха Мансура и его щедрости. С тех пор «горожане» тратят огромные деньги на трансферном рынке, четырежды выиграли АПЛ и входят в число крупнейших клубов планеты. Так было не всегда, но отказывать клубу со 140-летней историей в наличии этой самой истории только из-за того, что ему посчастливилось разбогатеть на 128-м году жизни — глупо до неуместности, как и отрицать тот факт, что современный «Манчестер Сити» добился успехов, о которых предыдущие поколения «горожан» могли только мечтать. Потому и в сборной всех времен преобладают знакомые лица — футболисты, играющие за «Манчестер Сити» прямо сейчас или выступавшие на «Этихаде» совсем недавно.

Вратарь

Джо Корриган (Англия)

Эдерсон пока недостаточно времени провел в воротах «Манчестер Сити», а Джо Харт играл долго, но не всегда успешно, так что за вратарем сбегаем в середину XX века. Конечно, очень яркой получилась история Берта Траутманна: бывший немецкий летчик побывал в плену, стал легендой «Сити», однажды играл с поломанной ключицей, недавно о нем даже фильм сняли. Но Корригана сложно поставить ниже: 16 лет в клубе (1967 — 1983), 604 матча, 7 трофеев, в том числе редкое для тех лет чемпионство, а также победа в Кубке Кубков, трижды лучший игрок года в «Манчестер Сити». Лучший вратарь в истории «небесно-голубых».

Альтернативный вратарь: Берт Траутманн.

Защитники

Тони Бук (Англия)

Тони Бук подвинул из стартового состава Пабло Сабалету, который был его конкурентом. Этот правый защитник провел детство в Индии, до 31 года выступал в «нон-лигах», даже в Канаду уезжал играть, но в 1966-м попал в «Манчестер Сити», где провел 8 сезонов, стал легендой и получил капитанскую повязку. На протяжении 40 лет именно Тони Бук был самым титулованным капитаном в истории «Манчестер Сити» (4 трофея), пока Венсан Компани не пришел ему на смену.

Майк Дойл (Англия)

Дойл — один из главных символов клуба своей эпохи. Он пришел в клуб юниором, отыграл 13 сезонов и 570 матчей. Интересны метаморфозы, которые происходили с Майком за это время: изначально он был фулбеком, потом перешел в полузащиту, пока, в конце концов, не оказался в центре обороны, где мы его и выставляем. Дойл собрал коллекцию из восьми трофеев с «Манчестер Сити» и дважды признавался болельщиками «Игроком года».

Венсан Компани (Бельгия)

Бельгийский защитник не нуждается в представлениях, именно его поклонники «горожан» называют лучшим футболистом клуба за 50 лет, извиняясь перед Агуэро, Яя Туре и Давидом Сильвой. Компани — блестящий защитник, который на протяжении всей карьеры боролся с хрупкостью своего здоровья, и успешнейший капитан «Манчестер Сити» в истории. 11 лет в клубе, 360 матчей, 12 завоеванных титулов — место бельгийца в символической сборной не подвергается сомнениям!

Пол Пауэр (Англия)

Пауэр заиграл в «Манчестер Сити» в 1975-м, то есть в самом конце удачного периода, ознаменованного завоеванием чемпионства и еврокубка, тем не менее Пол оставил о себе добрую память. И даже немного больше. 11 сезонов, 447 матчей и 36 голов сделали Пауэра важной фигурой для «Сити», но еще одно прекрасное приключение ждало Пола на закате карьере, когда он покинет родную команду и сыграет ключевую роль в чемпионстве «Эвертона» 1986/87.

Альтернативные защитники: Пабло Сабалета, Томми Бут, Ричард Данн, Вилли Донахи.

Полузащитники

Яя Туре (Кот-д`Ивуар)

Туре не так давно играл в Манчестере, чтобы напоминать о его сильных качествах, как и о том, что в отдельных сезонах до прихода Гвардиолы именно Яя был локомотивом, тащившим состоявшую из талантливых футболистов команду, лишенную стержня и внятной игровой философии.

Кевин Де Брюйне (Бельгия)

В некотором смысле это аванс, ведь есть в истории «Манчестер Сити» полузащитники, сыгравшие больше матчей и отдавшие клубу больше лет (их вы найдете в «альтернативах»), но Де Брюйне — особенный талант, человек, который конструирует игру и блестяще создает моменты для партнеров. Трудно не попасть под очарование от игры Кевина, от его «ассистов», поэтому бельгиец здесь. Не сомневаюсь, что он этого заслуживает и не перестанет сыпать доказательствами своей исключительности.

Давид Сильва (Испания)

С именем Давида Сильвы связаны все новейшие успехи «Манчестер Сити», ведь испанец стал одно из первых звездных ласточек в клубе, который вступил в новую эпоху только в 2008 году. Сильва в МС с 2010-го, в этом году отметит десятилетний юбилей в статусе «горожанина». Давид перевалил через отметку 400 матчей за «Сити», у него 73 гола и больше 100 результативных передач. Испанец уже выиграл 13 трофеев и очень рассчитывает перед уходом, который запланирован на будущее лето, подержать в руках новые кубки. Один из лучших игроков в истории клуба, Гвардиола врать не станет.

Колин Белл (Англия)

Выступал за «Манчестер Сити» с 1966-го по 1979-й, поэтому, как и Майк Дойл, выиграл все крупные трофеи, выпавшие на этот удачный отрезок в истории «горожан». Майк Белл — автор 153 голов в небесно-голубой футболке, это лучший результат среди полузащитников. Официальный сайт «Манчестер Сити» называет англичанина «лучшим футболистом, который когда-либо выступал за „Сити“.

Альтернативные полузащитники: Фернандиньо, Алан Окс, Майк Саммерби, Эрик Брук,

Нападающие

Рахим Стерлинг (Англия)

Конечно, можно сдуть пыль с какого-нибудь героя иных времен, но я не вижу в этом смысле, если Стерлинг всех форвардов прошлого по числу командных трофеев и многих — по индивидуальной статистике. Рахим проводит пятый сезон в „Сити“, и он всегда держал планку, но с приходом Гвардиолы просто расцвел: 23, 25 голов и уже 20 к концу января в нынешней кампании. Стерлингу 25, и он еще не раз забьет за „горожан“.

Серхио Агуэро (Аргентина)

Кун — лучший бомбардир в истории „Манчестер Сити“, на его счету 252 гола, и это не окончательная цифра. Второй номер в клубном списке лучших стрелков отстает на 75 голов, а если говорить о действующих игроках, то здесь целая пропасть — больше 150 голов, в роли преследователя как раз Стерлинг. В общем, сборную „Манчестер Сити“ всех времен невозможно представить без Агуэро.

Альтернативные нападающие: Фрэнсис Ли, Томми Джонсон.

Тренер

Джо Мерсер (Англия)

На тренерский мостик поставим незабвенную легенду „горожан“ Джо Мерсера, который делал фанатов „Манчестер Сити“ счастливыми между 1965-м и 1971-м годами. Джо взял МС во втором дивизионе, сходу вывел в элиту, а потом за пять лет выиграл все доступные в Англии трофеи — чемпионство, Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также завоевал единственный в истории клуба еврокубок — Кубок обладателей кубков в 1970 году. Гвардиола тоже весьма успешен у руля „Манчестер Сити“, но он стартовал совершенно с иных позиций, а еврокубок остается мечтой. Вот если Пеп выиграет Лигу чемпионов — тогда у него появится мощный аргумент в этом импровизированном споре с Мерсером.

Альтернативный тренер: Хосеп Гвардиола (Испания).