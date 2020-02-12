Ловрен: «Хочу, чтобы нас помнили как „Барсу“, взявшую 20 трофеев за 4 года»

Защитник «Ливерпуля» высказался на тему амбиций нынешней команды «красных».

Я с самого начала был в команде Юргена [Клоппа]. Нам потребовалось немало времени, два или три года, чтобы всё выстроить.

Давайте скажем так: мы успешны в этом году. Может быть, даже и в прошлом году мы были успешны, но нам не хватило одного очка.

Сейчас мы понимаем друг друга, знаем, что нам нужно, чего мы хотим. И в особенности я хочу, чтобы нас помнили так же, как «Барселону», которая выиграла [около] 20 трофеев за 4 года.

Почему бы нам не сделать это? Я думаю, что мы на это способны, и я хочу, чтобы нас помнили как одну из лучших команд не только этого года, но и многих, многих лет. Мы всё ещё голодны, жаждем [достичь] чего-то ещё, и, по правде говоря, именно это делает нас особенными.