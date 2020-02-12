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«Челси» договорился с «Аяксом» по трансферу Зийеха

вчера, 17:20

«Челси» согласовал с «Аяксом» покупку полузащитника Хакима Зийеха.

Лондонцы летом заплатят за трансфер марокканского футболиста 40-45 миллионов евро. Отметим, что «аристократы» пытались подписать Зийеха уже в зимнее трансферное окно, но амстердамский клуб отказался отпускать 26-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что «Челси» в летнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Аякса» Андре Онану.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 01:56
Хорошая сделка.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:41
Отличное приобретение, за такие деньги
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:39
Хорошо.
Медив
Медив ответил dzvinka
вчера в 21:25
ну как знать, Марез тоже казался парнем не для АПЛ. Тут скорее, сможет ли тренер найти подход, адаптировать, и встроить в игру так чтобы скрыть его слабые стороны. Ну и зависит какой у парня характер, какие цели. Конечно опасения понятны.... НО Посмотрим, будет интересно если все срастется.
Мареза четыре года обкатывали в Лестере. Я к тому, что если взять уже довольно опытного игрока, который никогда не играл на таком уровне и отправить его в топ-клуб - то он скорее всего провалится. Нужно пройти все этапы.
Зийеху бы поиграть сезон в Эвертоне, а с Эвертона пошел бы на повышение в Челси Ришарлисон. Думаю, это принесло бы больше пользы всем клубам
dzvinka
dzvinka ответил Медив
вчера в 21:03
Не для АПЛ игрок. Но чтобы увидеть, как уйдут Педро и Виллиан, я согласен даже на Миранчуков
ну как знать, Марез тоже казался парнем не для АПЛ. Тут скорее, сможет ли тренер найти подход, адаптировать, и встроить в игру так чтобы скрыть его слабые стороны. Ну и зависит какой у парня характер, какие цели. Конечно опасения понятны.... НО
Посмотрим, будет интересно если все срастется.
dzvinka
dzvinka ответил Romeo 777
вчера в 21:01
Если правдивая новость, значит, за Санчо Челси перестал бороться после озвученной стоимости в 120 миллионов. Зийех очень хорош, да и на уровне ЛЧ себя показал, здесь и сейчас не думаю, что сильно уступает Санчо, если вообще уступает. Аякс жаль, летом клубы забрали у них игроков, и в грядущее летнее ТО ожидаются вновь продажи.
почему жаль, это их бизнес модель... они считают себя мега успешными за эти два года. Я думаю с вырученых средств возможно еще более улучшат инфраструктуру и другие аспекты клуба.
Болельщики возможно будут огорчены, но я думаю они привыкли уже. Во внутреннем чемпе всеравно поборются.
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 20:48
игрок классный , но заиграет ли ?????
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 20:21
Это Челси должен подарить Аяксу звезду за судью Рокки.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:10
если подпишут этого марокканца,то ждите и Роналду.
Apsny
Apsny
вчера в 20:10
Дешево.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
вчера в 19:56
Нормально
Медив
Медив
вчера в 19:48
Не для АПЛ игрок. Но чтобы увидеть, как уйдут Педро и Виллиан, я согласен даже на Миранчуков
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 19:33
За такого игрока 40-45 очень мало. 80 как минимум.
Parma1972
Parma1972
вчера в 19:08
Сильный ход,браво!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:55
Если правдивая новость, значит, за Санчо Челси перестал бороться после озвученной стоимости в 120 миллионов. Зийех очень хорош, да и на уровне ЛЧ себя показал, здесь и сейчас не думаю, что сильно уступает Санчо, если вообще уступает.
Аякс жаль, летом клубы забрали у них игроков, и в грядущее летнее ТО ожидаются вновь продажи.
Insanely cool
Insanely cool
вчера в 18:41
Очень хотелось видеть его в Реале, но Зидан уперся в Погбу. Поздравляю Челси, сильное приобретение
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:29
Копейки за классного игрока. Сейчас дрова дороже продаются. Только есть ли перспектива в Челси?
злойшериф
злойшериф
вчера в 18:18
млять зачем зийеху в челси это ж кладбище для футболистов ,люди не учат историю)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:03
А где Дзюба ?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 17:52
Хороший трансфер
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:51
Мощное будет приобретение для Челси, конечно! Наверняка его игра впечатлила руководство синих в очных матчах между Аяксом и Челси в ЛЧ)
VIPded
VIPded
вчера в 17:48
Не сломали бы хоть до лета парня... Всем Здоровья!!!
mangoх12
mangoх12
вчера в 17:27
брат Ананидзе
Альфамен
Альфамен
вчера в 17:26
А вот это Челси молодцы,я вообще его считаю лучшим игроком прошлогоднего Аякса.И деньги не космические и игрок потрясный.
Mangur
Mangur
вчера в 17:20
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