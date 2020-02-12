«Челси» договорился с «Аяксом» по трансферу Зийеха

«Челси» согласовал с «Аяксом» покупку полузащитника Хакима Зийеха.
Лондонцы летом заплатят за трансфер марокканского футболиста 40-45 миллионов евро. Отметим, что «аристократы» пытались подписать Зийеха уже в зимнее трансферное окно, но амстердамский клуб отказался отпускать 26-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что «Челси» в летнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Аякса» Андре Онану.
Зийеху бы поиграть сезон в Эвертоне, а с Эвертона пошел бы на повышение в Челси Ришарлисон. Думаю, это принесло бы больше пользы всем клубам
Зийеху бы поиграть сезон в Эвертоне, а с Эвертона пошел бы на повышение в Челси Ришарлисон. Думаю, это принесло бы больше пользы всем клубам
Посмотрим, будет интересно если все срастется.
Посмотрим, будет интересно если все срастется.
Болельщики возможно будут огорчены, но я думаю они привыкли уже. Во внутреннем чемпе всеравно поборются.
Болельщики возможно будут огорчены, но я думаю они привыкли уже. Во внутреннем чемпе всеравно поборются.
Аякс жаль, летом клубы забрали у них игроков, и в грядущее летнее ТО ожидаются вновь продажи.
Аякс жаль, летом клубы забрали у них игроков, и в грядущее летнее ТО ожидаются вновь продажи.