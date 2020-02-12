«Челси» договорился с «Аяксом» по трансферу Зийеха

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вчера, 17:20

«Челси» согласовал с «Аяксом» покупку полузащитника .

Лондонцы летом заплатят за трансфер марокканского футболиста 40-45 миллионов евро. Отметим, что «аристократы» пытались подписать Зийеха уже в зимнее трансферное окно, но амстердамский клуб отказался отпускать 26-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что «Челси» в летнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Аякса» Андре Онану.