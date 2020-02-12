«Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» за Виллиана Жозе 50 млн евро

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вчера, 15:29

Испанская пресса сообщает, что переход форварда «Реала Сосьедад» в «Барселону» находится на грани срыва.

Клуб из Сан-Себастьяна запросил за трансфер форварда 50 млн евро, что не устраивает «Барселону».

Скорее всего, каталонцы переключатся на другую кандидатуру.