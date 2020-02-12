«Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» за Виллиана Жозе 50 млн евро

Испанская пресса сообщает, что переход форварда «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе в «Барселону» находится на грани срыва.
Клуб из Сан-Себастьяна запросил за трансфер форварда 50 млн евро, что не устраивает «Барселону».
Скорее всего, каталонцы переключатся на другую кандидатуру.
Странный выбор...
Не любит себя Барса ...
Точнее любит.. но как то экономно .. )))
Вроде большой клуб.. почти как Реал...Могли бы выдающегося забиваку прикупить..
Странный выбор...
Не любит себя Барса ...
Точнее любит.. но как то экономно .. )))
Вроде большой клуб.. почти как Реал...Могли бы выдающегося забиваку прикупить..