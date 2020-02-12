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«Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» за Виллиана Жозе 50 млн евро

вчера, 15:29

Испанская пресса сообщает, что переход форварда «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе в «Барселону» находится на грани срыва. 

Клуб из Сан-Себастьяна запросил за трансфер форварда 50 млн евро, что не устраивает «Барселону». 

Скорее всего, каталонцы переключатся на другую кандидатуру.

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Все комментарии
Я И Блан
Я И Блан ответил Jeck Denielse
вчера в 20:39
Интересно кого? Способен дать варианты?
Apsny
Apsny
вчера в 20:38
Максимум 20.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:35
Парню 29-й год...30 млн (по нынешним ценам и прейскурантам это 2-3-я свежесть...2-го - 3-го сорта)..
Странный выбор...
Не любит себя Барса ...
Точнее любит.. но как то экономно .. )))
Вроде большой клуб.. почти как Реал...Могли бы выдающегося забиваку прикупить..
NOVA
NOVA
вчера в 17:14
правильно, надо чтоб все требовали за своих игроков солидную сумму!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:05
Я уверен что сделки не будет
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 15:59
Сосьедад будет барсе)
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 15:38
Сосьедад все таки и хочется продать и колится
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