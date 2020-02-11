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Руководство «Пармы» может позволить Жервиньо вернуться в состав команды

вчера, 16:57

Руководство «Пармы» может позволить нападающему Жервиньо вернуться в состав команды после того, как тот извинился перед тренерами и партнерами за свое поведение во время январского трансферного окна, сообщает источник со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее СМИ сообщили, что форвард три дня не приходил на тренировки команды, пытаясь добиться трансфера в катарский «Аль-Садд». Переход Жервиньо не состоялся, поскольку документы не были оформлены в положенный срок. При этом в связи с ненадлежащим поведением игрока «Парма» вывела его из состава команды.

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