Руководство «Пармы» может позволить Жервиньо вернуться в состав команды

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вчера, 16:57

Руководство «Пармы» может позволить нападающему Жервиньо вернуться в состав команды после того, как тот извинился перед тренерами и партнерами за свое поведение во время январского трансферного окна, сообщает источник со ссылкой на Corriere dello Sport.