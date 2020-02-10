Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции

По информации UOL Esporte, против нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара готовят новый судебный иск.
Сообщается, что бразильская модель Наджила Триндаде, уже пытавшаяся засудить бразильского форварда, обвиняя его в изнасиловании, на этот раз собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Наджила уверяет, что Неймар причастен к перевозке женщин из Бразилии во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Какие доказательства собирается предъявить модель, пока не известно.
Напомним, что в 2019 году Триндаде утверждала, что Неймар изнасиловал её в парижском отеле. Футболист же заявил, что всё произошло по обоюдному согласию. В итоге дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.
Тем временем сам Неймар решил снова судиться с «Барселоной».
Хорошо, что я не богатый.
А то набежит изнасилованных дэвиц пятьдесят,
лестницы на четвёртый не хватит.
Хорошо, что я не богатый.
А то набежит изнасилованных дэвиц пятьдесят,
лестницы на четвёртый не хватит.
Проституткой может быть даже ваша жена по отношению к вам.
И даже вы , получая подарки от богатой , но нелюбимой любовницы.
Проституткой может быть даже ваша жена по отношению к вам.
И даже вы , получая подарки от богатой , но нелюбимой любовницы.
наверное свозил ее на своем самолете во Францию и сразу стал участником перевозки вип проституток
наверное свозил ее на своем самолете во Францию и сразу стал участником перевозки вип проституток
Однозначно в свере нашей когорты политиков не затерялся бы.С цап - царапычем бы ручкался.
Однозначно в свере нашей когорты политиков не затерялся бы.С цап - царапычем бы ручкался.
страшно за будущее с такими недоразвитыми...(((
страшно за будущее с такими недоразвитыми...(((