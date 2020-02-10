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Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции

10 февраля 2020, 18:13

По информации UOL Esporte, против нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара готовят новый судебный иск.

Сообщается, что бразильская модель Наджила Триндаде, уже пытавшаяся засудить бразильского форварда, обвиняя его в изнасиловании, на этот раз собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Наджила уверяет, что Неймар причастен к перевозке женщин из Бразилии во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Какие доказательства собирается предъявить модель, пока не известно.

Напомним, что в 2019 году Триндаде утверждала, что Неймар изнасиловал её в парижском отеле. Футболист же заявил, что всё произошло по обоюдному согласию. В итоге дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.

Тем временем сам Неймар решил снова судиться с «Барселоной».

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
вчера в 21:21
Как это какие доказательства? Предъявит свой контракт и всё
cool4back
cool4back
вчера в 18:44
Неймар-сутенер?!
Roman73
Roman73
вчера в 10:51
Триндаде.
Хорошо, что я не богатый.
А то набежит изнасилованных дэвиц пятьдесят,
лестницы на четвёртый не хватит.
Roman73
Roman73
вчера в 10:42
Проституция--эксплуатация сексуальных чувств другого человека, с целью извлечения выгоды.
Проституткой может быть даже ваша жена по отношению к вам.
И даже вы , получая подарки от богатой , но нелюбимой любовницы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 09:53
все при деле...
Neymar 10
Neymar 10
вчера в 09:48
очередные жёлтые сплетни от шкурочки которая пыталась покорить этот мир , за счёт успешного человека , а в итоге с успехом пробила дно , из которого ей уже , не вылезти ... бедная бабёнка . обиделась на Неймара за то что тот не стал спонсировать очередную барби и не увёз с собой на Бора Бора , где она могла бы целый день делать фоточки своей пятой точки для инстограммчика , на зависть подружкам из фавел ... езжай теперь к Малахову и там тебе помогут найти жениха который будет рабствовать круглый год , чтобы свозить тебя в Туапсе ради пары фоток и бесплатной дигустации вина . дерзай бейба 🤙
Brooklyn888
Brooklyn888 ответил Сантус
вчера в 09:36
😂😂
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:31
Капают гады
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:10
Только Неймар может из Киева в Москву чартерным рейсом проституток перевозить.
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 09:06
Неймар не организатор, он - участник.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 07:59
о да Неймару только этого и не хватало
наверное свозил ее на своем самолете во Францию и сразу стал участником перевозки вип проституток
металлург
металлург
вчера в 07:34
Возможно раньше она не была популярной моделью, а сейчас на расхват. На имени Неймара сделает популярность, как Моника с Биллом. А сейчас листает уголовный кодекс делая отметки по каким статьям можно еще в суд подать на Неймара
Caniggia
Caniggia
вчера в 05:51
Давно по нему зона плачет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 04:53
Просто человек не знает, куда девать деньги.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 03:48
Присосалась девка к Неймару, точнее к его деньгам.
Магомедэмин Ибрагимов 1
Магомедэмин Ибрагимов 1
вчера в 02:46
Толи неймар не удовлетворил ее толи перестарался но она явно злиться на неймара. Интересно какой будет после этого обвинении "неймар прадает людей на органы "?
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Ruslik1982
вчера в 00:05
интересно, Неймар спал с Роналду?
с гномом, Это их школа,
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Ruslik1982
вчера в 00:03
интересно, Неймар спал с Роналду?
Он не играл с Роналду в одной команде, за то играл с Леонидой, с которой и спал о которая так страстно его хочет обратно в Барселону и готова даже изменить Бартомео с Неймаром.
Ruslik1982
Ruslik1982
10 февраля в 22:38
интересно, Неймар спал с Роналду?
Сантус
Сантус
10 февраля в 22:24
Так он сам первая модель этого агенства....:)
kolpankolpan
kolpankolpan
10 февраля в 22:05
А что есть вип 31и которых насильно возят через пол-мира красиво "тусоваться"?
Faustello
Faustello ответил Zimka
10 февраля в 21:54
Да Неймар выбрал более доходные скважины судя по всему...
зыыыыыыыыы
beefs
beefs
10 февраля в 21:47
Когда он успевает поиграть в футбол при такой бурной жизни...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 февраля в 21:41
Видать ,фигово этот клоун модельку Триндаде справил ;)
Insanely cool
Insanely cool ответил ALBA BARCELONA 21
10 февраля в 21:38
Какой у джина ник сейчас знаешь?
Кинеджин тут, я видел его недавно, отписался как обычно, вспомнил про кумыс и опять исчез.
Ravshan878
Ravshan878
10 февраля в 21:29
Ну что тут такого.Немар поступил по делу.Трах тебиток-тебиток.
Некакойшенко
Некакойшенко
10 февраля в 21:26
Наш чувак.
Однозначно в свере нашей когорты политиков не затерялся бы.С цап - царапычем бы ручкался.
Rattlehead
Rattlehead
10 февраля в 21:10
Забавно, особенно учитывая то, что проституция, наравне с торговлей оружием, нефтью, драгметаллами и наркотиками - одна из основных сфер современной глобальной экономики.
Zimka
Zimka ответил particular
10 февраля в 21:04
Неее, в натуре, ну, не в рестораны же с лесопилками вкладываться..:))) Кержаков, было дело, 3 млн вложил в воронежскую буровую..:)) И чё?!..:))
Да Неймар выбрал более доходные скважины судя по всему...
Armyan4eG
Armyan4eG
10 февраля в 20:48
Сколько "уверенных"...!?
страшно за будущее с такими недоразвитыми...(((
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