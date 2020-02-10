Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции

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10 февраля 2020, 18:13

По информации UOL Esporte, против нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара готовят новый судебный иск.

Сообщается, что бразильская модель Наджила Триндаде, уже пытавшаяся засудить бразильского форварда, обвиняя его в изнасиловании, на этот раз собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Наджила уверяет, что Неймар причастен к перевозке женщин из Бразилии во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Какие доказательства собирается предъявить модель, пока не известно.

Напомним, что в 2019 году Триндаде утверждала, что Неймар изнасиловал её в парижском отеле. Футболист же заявил, что всё произошло по обоюдному согласию. В итоге дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.

Тем временем сам Неймар решил снова судиться с «Барселоной».