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СМИ: Гризманн сказал, что игроки «Барсы» завидуют ему из-за победы на ЧМ

сегодня, 03:56

Издание France Football опубликовало слова нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, который якобы пожаловался на зависть со стороны своих одноклубников из-за того, что он выиграл ЧМ-2018 в составе сборной Франции.

«Им не справиться со мной, я не опущу руки. Да, они завидуют [моей победе на ЧМ]! Лучше просто улыбаться», — сказал Гризманн в личном разговоре со своими близкими, отмечает France Football.

При этом каталонские издания настаивают на том, что информация, опубликованная французской газетой, является недостоверной, и на самом деле Гризманн никогда не говорил подобных слов и никак не контактировал с France Football.

Напомним, в подписании Гризманна заинтересован владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм.

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Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 04:30
Ну это его мнение. А так наверное действительно белая зависть у каждого игрока есть.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:21
Ясень пень
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