ГлавнаяНовости

Андронов рассказал о щепетильном конфликте Слуцкого и Мамаева в ЦСКА

10 февраля 2020, 23:44

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал о конфликте тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и хавбека «Ростова» Павла Мамаева во времена их работы в ЦСКА.

В Томске это было – ЦСКА приехал играть выездной матч. Слуцкий после ужина, по-моему, подошел к Мамаеву. Практически вся команда сидела в лобби отеля – чай пили, может, в карты играли. И он подошел к Мамаеву и говорит: «Паша, у нас завтра достаточно сложная игра, ты будешь в опорной зоне. Я хочу с тобой обсудить нюансы. Пожалуйста, в девять часов зайди ко мне в номер».

Сидит вся команда – Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие. Мамаев поднимается и говорит: «Леонид Викторович, может быть, лучше здесь пообщаемся? А то слухи-то про вас разные ходят». После возвращения из Томска Слуцкий его перевел во вторую команду и вообще пытался настоять на немедленной продаже, но ему объяснил Гинер: игроков здесь продаю я, а не главный тренер.

Почему такие слухи вообще пошли? Это распускала «Олимпия» (Слуцкий работал в этом клубе с 1998 по 2000 год – прим.). Никто на самом деле не знает, что за этими слухами стоит. Но тогдашний руководитель «Олимпии» – я сам это слышал от него – был очень настойчив в том, что эта история имеет место.

Сейчас вот Слуцкий развелся с супругой? Я не люблю это обсуждать, поскольку для меня частная жизнь – это частная жизнь. Лезть под одеяло и выяснять, почему он развелся с женой, мне не интересно. Как не интересно, почему Путин развелся.

Не так давно Мамаев рассказал, что извлек для себя огромный урок после выхода из колонии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Руководство «Пармы» может позволить Жервиньо вернуться в состав команды
Вчера, 16:57 Комментарии2
Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции
10 февраля Комментарии82
Рамос в четвертьфинальной игре Кубка Испании оскорбил мать Эдегора
08 февраля Комментарии37
МЮ подал жалобу на The Sun в связи со статьей о нападении на дом Вудворда
07 февраля Комментарии4
Месси инициирует уход из «Барселоны»
06 февраляСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии38
Бартомеу поговорил с Абидалем, которого не хочет увольнять, и Месси
05 февраля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Faustello
вчера в 13:43
Аха ха, сначала Спартак, теперь и ЦСКА ))) Срамота!
Про Краснодар забыл упомянуть??? Или Паша в Краснодаре не играл и "дружественные" фотки с Кокориным не выкладывал???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:10
Что такого крамольного в моем сообщении??? Фраза, которой я воспользовался, звучала в советские времена не один десяток лет по радио во время утренней зарядки. А поскольку сообщение отправлялось утром, я и посоветовал "уважаемому собеседнику" перейти к следующему упражнению - это же безобидный шутливый совет и ничего более.
И чем фото не угодило??? Оно находится на Яндексе в свободном доступе и фотошопу не подвергалось.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил cska1948
вчера в 13:08
Могу высказать предположение. Слуцкий сейчас работает в Татарстане, народ которого не приемлет нетрадиционных отношений. Видимо у Андронова есть на Слуцкого какая-то давняя обида, вот он и сделал этот вброс именно сейчас, чтобы посеять недружелюбное отношение болельщиков Рубина к Слуцкому.
В Татарстане у Рубина поклонников мало. Во первых Казань больше хоккейно-баскетбольно-волебольный город. Во вторых, после того как Бикеича первый раз колхозник убрал из команды, многие его поклонники стали болеть за Ростов. Некоторые за него же и продолжают болеть. А есть и такие, которые руководству Республики и Рубину не простили слив КАМАЗа из вышки во вторую. А таких поклонников, которые не только смотрят футбол, но и читают интернет-издания у Рубина не много. Если цель была в дескредитации Лени - автор сего опуса (Андронов) проехал мимо кассы. А к ЛГБТ в Татарстане относятся в целом примерно так же как и во всей России, кроме Москвы и Питера, где сих представителей больше и они (у первых) в телевизоре.
minai
minai ответил Leha-ha50
вчера в 11:47
Сказки рассказывать детишкам будешь. Решение принимал не Гинер и ты это знаешь, поле было ужасно. А играли на стадионе , который выбрал Арсенал самолично в качестве резервного.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил cska1948
    вчера в 11:44
    Не замечал за Андроновым, как журналиста, пренебрежительного отношения к вашему клубу. Даже наоборот. Он всегда находил время расчесать гриву коню в хорошем смысле слова). У меня такое мнение сложилось о нем, что он, если надо, выполняя чей-то заказ, из черта сделает ангела).
    Рубин в сложном положении. Это не борьба за призовые места. Правильно ведь? У нас обычно топят сильных людей, конкурентов, как случилось с Бердыевым. Скорее всего, тут больше месть. И обычно оно приходит из близкого окружения, или бывших друзей. Инфа то для нашего человека привыкшего видеть в мужике мужика, а в женщине женщину, считай удар по имиджу того человеку, к которому оно относится.
    Тем ни менее возможный вброс вполне может быть правдоподобным. Ни в первый раз слышу такое о нем, поэтому нисколько не удивлен). За железным занавесом Гинер-клуба мышь не проскочет, птица не пролетит). Здесь, система дала сбой видимо,может и потому, что он не в системе и пути обратного ему не будет.
    drug01
    drug01
    вчера в 11:37
    За большую футбольную жизнь всякое бывает.....
    ANDREY_BOY
    ANDREY_BOY
    вчера в 10:56
    Странно слышать от мамая такое) сам вместе с кокошей принимал ванну (фото в свободном доступе в сети) а на Лёню пытался возложить ответственность в своей распущенности 👉👌👈
    Faustello
    Faustello
    вчера в 10:48
    Аха ха, сначала Спартак, теперь и ЦСКА )))
    Срамота!
    Cергей Герасимов
    Cергей Герасимов ответил Аналитик Зенита
    вчера в 10:30
    Андронов ещё рассказывал, что в цска представитель лгбт "играл недавно и вполне успешно". Не хотел педалировать эту тему, но люди должны знать. В общем мы вычислили, это может быть только Головин, теперь все стало понятно. Вам хочется, чтобы он представлял сборную России?
      cska1948
      cska1948 ответил Сергеевич вернулся1
      вчера в 10:15
      Кони Бекиевича называли нехорошими словами, создали имидж рвача ни имея , ни каких доказательств). Сейчас смотрю стают в защиту б/у тренера). А чё им остается?) Читать новости про солнечного мальчика не каждому под силу. Это их история. Легенда так сказать). Не понятно только почему эта инфа была скинута именно сейчас. Кому помешал мягкобулочный?).
      Могу высказать предположение. Слуцкий сейчас работает в Татарстане, народ которого не приемлет нетрадиционных отношений. Видимо у Андронова есть на Слуцкого какая-то давняя обида, вот он и сделал этот вброс именно сейчас, чтобы посеять недружелюбное отношение болельщиков Рубина к Слуцкому.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 10:01
      Не так давно Мамаев рассказал, что извлек для себя огромный урок после выхода из колонии.

      Вот все что нужно знать из этой статейки.

      И ждём ответ от Мамаева. Тем более он прошел школу мужских отношений в закрытом пространстве на зоне.
      nubom
      nubom ответил mangoх12
      вчера в 08:25
      Сначала пронес х-ню , а потом говорит "Я не люблю это обсуждать, поскольку для меня частная жизнь – это частная жизнь." А мне вот интресно у Андронова самого все в порядке с ориентацией ? Походу что нет))
      Андрон (др.-греч. ανδρών — мужская комната) или андронитид — специальное помещение древнегреческого или древнеримского жилого дома, предназначенное для празднований и пиров, куда допускались только мужчины.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил ziborock
      вчера в 05:52
      Ну да!!! За вашу то молодежь и не молодежь поздно бояться, парни на фото , Трубач с
      Борей не дадут соврать!!!
      У меня к вам все!!!
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил ziborock
      вчера в 05:48
      Естественно конь про Спартак только насочиняет, но вот о ЦСКА конь только правду! Верно?!)))
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 05:30
        А Глушаков развелся потому как "баньке" много времени уделял???
        ДСА
        ДСА
        вчера в 05:20
        Намек, что Лёня голубой?
        ziborock
        ziborock ответил Leha-ha50
        вчера в 05:16
        Я тебе минут за 15 таких историй про Спартак насочиняю. Фото или видео в студию!!!
        Естественно конь про Спартак только насочиняет, но вот о ЦСКА конь только правду! Верно?!)))
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответил ziborock
        вчера в 05:16
        Пожалей Ильдара). У него мир рушится от такой инфы, как и у поклонников солнечного).
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответил ziborock
        вчера в 05:15
        Я тебе минут за 15 таких историй про Спартак насочиняю.
        Фото или видео в студию!!!
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответил ziborock
        вчера в 05:06
          112910415
          112910415
          вчера в 04:51
          бр-р
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          вчера в 04:50
          Кони Бекиевича называли нехорошими словами, создали имидж рвача ни имея , ни каких доказательств). Сейчас смотрю стают в защиту б/у тренера). А чё им остается?)
          Читать новости про солнечного мальчика не каждому под силу.
          Это их история. Легенда так сказать). Не понятно только почему эта инфа была скинута именно сейчас. Кому помешал мягкобулочный?).
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответил ziborock
          вчера в 04:38
          Нет, там между строк одна истина: "вашим же салом да вам по мусалам"!)))
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          вчера в 04:20
            ziborock
            ziborock ответил Leha-ha50
            вчера в 04:18
            А между строк там большими буквами написано : " Что то меня забывать стали, надо как то о себе напомнить".
              Leha-ha50
              Leha-ha50 ответил ziborock
              вчера в 03:13
              Это по поводу: "Он статью то не до конца прочитал! До того места , где Андронов сам себя опровергает"!!! Или там еще что-то между строк?!
              А между строк там большими буквами написано : " Что то меня забывать стали, надо как то о себе напомнить".
              mangoх12
              mangoх12 ответил ziborock
              вчера в 03:09
              Много чего можно вспомнить! Тот же Кузяев в свои 27 лет признавался что не имел отношений с девушкой, но вы чего то к Де Зеуву прицепились!) А у него жена, дети! P.S. Пишу прочее только для Лехи!
              Ну все пожалуй, завязывайте вы с этими нелепыми историями от неуданика жиробаса. Тем более у нас по этим вопросам есть на сайте специалист номер 1 с вечным посохом ) ахахах Пойду-ка в шахматы перекинусь ))
              ziborock
              ziborock ответил Leha-ha50
              вчера в 03:08
              Развелся - это повод для "сказок" ??? Глушаков тоже развелся, Аршавин, Кержаков....и что ???
              Это по поводу: "Он статью то не до конца прочитал! До того места , где Андронов сам себя опровергает"!!!
              Или там еще что-то между строк?!
              Leha-ha50
              Leha-ha50 ответил ziborock
              вчера в 03:06
              Опровергает тем что "Сейчас вот Слуцкий развелся с супругой",!)))
              Развелся - это повод для "сказок" ??? Глушаков тоже развелся, Аршавин, Кержаков....и что ???
              ziborock
              ziborock ответил Leha-ha50
              вчера в 03:04
              У Роналду тоже много детей .
              И что? Наверное ты как болельщик ЦСКА и дока в ***** что то о нем знаешь?!)))
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100