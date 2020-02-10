Андронов рассказал о щепетильном конфликте Слуцкого и Мамаева в ЦСКА

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал о конфликте тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и хавбека «Ростова» Павла Мамаева во времена их работы в ЦСКА.
В Томске это было – ЦСКА приехал играть выездной матч. Слуцкий после ужина, по-моему, подошел к Мамаеву. Практически вся команда сидела в лобби отеля – чай пили, может, в карты играли. И он подошел к Мамаеву и говорит: «Паша, у нас завтра достаточно сложная игра, ты будешь в опорной зоне. Я хочу с тобой обсудить нюансы. Пожалуйста, в девять часов зайди ко мне в номер».
Сидит вся команда – Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие. Мамаев поднимается и говорит: «Леонид Викторович, может быть, лучше здесь пообщаемся? А то слухи-то про вас разные ходят». После возвращения из Томска Слуцкий его перевел во вторую команду и вообще пытался настоять на немедленной продаже, но ему объяснил Гинер: игроков здесь продаю я, а не главный тренер.
Почему такие слухи вообще пошли? Это распускала «Олимпия» (Слуцкий работал в этом клубе с 1998 по 2000 год – прим.). Никто на самом деле не знает, что за этими слухами стоит. Но тогдашний руководитель «Олимпии» – я сам это слышал от него – был очень настойчив в том, что эта история имеет место.
Сейчас вот Слуцкий развелся с супругой? Я не люблю это обсуждать, поскольку для меня частная жизнь – это частная жизнь. Лезть под одеяло и выяснять, почему он развелся с женой, мне не интересно. Как не интересно, почему Путин развелся.
Не так давно Мамаев рассказал, что извлек для себя огромный урок после выхода из колонии.
И чем фото не угодило??? Оно находится на Яндексе в свободном доступе и фотошопу не подвергалось.
И чем фото не угодило??? Оно находится на Яндексе в свободном доступе и фотошопу не подвергалось.
Рубин в сложном положении. Это не борьба за призовые места. Правильно ведь? У нас обычно топят сильных людей, конкурентов, как случилось с Бердыевым. Скорее всего, тут больше месть. И обычно оно приходит из близкого окружения, или бывших друзей. Инфа то для нашего человека привыкшего видеть в мужике мужика, а в женщине женщину, считай удар по имиджу того человеку, к которому оно относится.
Тем ни менее возможный вброс вполне может быть правдоподобным. Ни в первый раз слышу такое о нем, поэтому нисколько не удивлен). За железным занавесом Гинер-клуба мышь не проскочет, птица не пролетит). Здесь, система дала сбой видимо,может и потому, что он не в системе и пути обратного ему не будет.
Рубин в сложном положении. Это не борьба за призовые места. Правильно ведь? У нас обычно топят сильных людей, конкурентов, как случилось с Бердыевым. Скорее всего, тут больше месть. И обычно оно приходит из близкого окружения, или бывших друзей. Инфа то для нашего человека привыкшего видеть в мужике мужика, а в женщине женщину, считай удар по имиджу того человеку, к которому оно относится.
Тем ни менее возможный вброс вполне может быть правдоподобным. Ни в первый раз слышу такое о нем, поэтому нисколько не удивлен). За железным занавесом Гинер-клуба мышь не проскочет, птица не пролетит). Здесь, система дала сбой видимо,может и потому, что он не в системе и пути обратного ему не будет.
Срамота!
Срамота!
Вот все что нужно знать из этой статейки.
И ждём ответ от Мамаева. Тем более он прошел школу мужских отношений в закрытом пространстве на зоне.
Вот все что нужно знать из этой статейки.
И ждём ответ от Мамаева. Тем более он прошел школу мужских отношений в закрытом пространстве на зоне.
Борей не дадут соврать!!!
У меня к вам все!!!
Борей не дадут соврать!!!
У меня к вам все!!!
Мне вообще сложно рассуждать на эту тему, потому что в моем окружении нет ни одного человека, про которого я бы знал, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. У меня просто нет опыта общения. Хотя шуток на эту тему в мужских командах, как вы понимаете, предостаточно — как и в любом мужском коллективе», — цитирует Слуцкого «Медуза».
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На сегодня достаточно!!! Можешь поставить ноги шире плеч и следующее упражнение выполнять с гантелями весом до двух кг !!!
Мне вообще сложно рассуждать на эту тему, потому что в моем окружении нет ни одного человека, про которого я бы знал, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. У меня просто нет опыта общения. Хотя шуток на эту тему в мужских командах, как вы понимаете, предостаточно — как и в любом мужском коллективе», — цитирует Слуцкого «Медуза».
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На сегодня достаточно!!! Можешь поставить ноги шире плеч и следующее упражнение выполнять с гантелями весом до двух кг !!!
Фото или видео в студию!!!
Фото или видео в студию!!!
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Читать новости про солнечного мальчика не каждому под силу.
Это их история. Легенда так сказать). Не понятно только почему эта инфа была скинута именно сейчас. Кому помешал мягкобулочный?).
Читать новости про солнечного мальчика не каждому под силу.
Это их история. Легенда так сказать). Не понятно только почему эта инфа была скинута именно сейчас. Кому помешал мягкобулочный?).
Или там еще что-то между строк?!
Или там еще что-то между строк?!