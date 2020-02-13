Тарасов: «Надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдет на нет»

Бывший хавбек «Локомотива» , ныне находящийся в расположении «Рубина», извинился за публикацию фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».

Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, с учетом обстановки во всем мире и ситуации вокруг этого вируса. Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой – этот стереотип абсолютно неправильный.

Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдет на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках.