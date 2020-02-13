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Тарасов: «Надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдет на нет»

сегодня, 18:07

Бывший хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне находящийся в расположении «Рубина», извинился за публикацию фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».

Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, с учетом обстановки во всем мире и ситуации вокруг этого вируса. Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой – этот стереотип абсолютно неправильный.

Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдет на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 20:28
А потом бы и сам тарас туда же сошёл.
Сантус
Сантус
сегодня в 19:37
Только после наезда из Думы у него что то щёлкнуло...мозг вряд ли,скорее очко....)
serh62
serh62
сегодня в 19:20
ему самое место рядом с бузовой. они достойны друг друга
serh62
serh62
сегодня в 19:19
по бумажке читал....и то с трудом.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 19:09
Сказочный патриот оправдался,все свободны
ДСА
ДСА
сегодня в 18:57
Всё-таки дурачок он безмозглый.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 18:41
Только в рубине можно так себя вести, поиграв в воздушный бой.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:17
Димка , тебе бы с клубом определиться , без клуба бы не остался !
112910415
112910415
сегодня в 18:12
уф, полегчало !
специалист успокоил
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