Арустамян: «„Локомотив“ ещё не решил, увольнять Сёмина или нет»

Известный телекомментатор и журналист Нобель Арустамян поделился мнением о возможном будущем главного тренера «Локомотива» :

Вокруг «Локомотива» в последнее время ходит больше слухов, чем о других наших клубах. И касаются они не только Алексея Миранчука.

Не секрет, что Юрий Сёмин находится в состоянии конфликта — иногда острого, иногда вялотекущего — с руководством клуба. Это нормальная ситуация для Сёмина: отношения с предыдущими боссами, в частности с Ильей Геркусом, тоже не складывались.

Контракт Сёмина истекает летом, предпосылок к его продлению пока нет. Конечно, Сёмин — самый статусный человек в «Локомотиве», и решение о его судьбе будет принимать не менеджмент не клуба, а руководство РЖД , в частности Олег Белозеров. Вопрос в том, готов ли сам Белозеров пойти на разрыв и как «Локо» закончит сезон РПЛ .

Но при этом менеджмент «Локомотива» прорабатывает варианты преемника Сёмина. Есть несколько кандидатов, большинство — иностранцы. Называли зимой, например имя тренера «Славии» Йиндриха Трпишовского. Также в списках был тренер «Вероны» Иван Юрич. С Юричем на связи был сотрудник спортивного департамента клуба «Локо» Андрей Лосюк, но ни он, ни кто-то еще не могли угадать, что у «Вероны» так круто пойдут дела. Они идут шестыми и только что обыграли «Ювентус» — так что вариант с Юричем, похоже, отпал. Был также в списках Владан Милойевич, экс-тренер «Црвены Звезды». Говорят, есть и другой специалист из Сербии с которым на связи. Вообще, по ощущениям именно на балканский рынок смотрит чаще всего менеджмент «Локомотива». Видимо, ментальность и отсутствие языкового барьера привлекают.

Неопределенность с тренером влияет и на трансферную политику. Покупать игроков сейчас «Локомотив» не может и не хочет, речь только об аренде. Есть несколько кандидатов в нападение, в пятницу трансферный комитет «Локо» наконец решит, кто заменит Смолова. Денег на это немного — сэкономленная на зарплате Федора сумма и стоимость аренды в «Сельту». Так что бюджет на поиски нападающего на весну (с учётом зарплаты, всех комиссий и бонусов) где-то в районе 1.5 млн евро.

Но в любом случае кандидата на замену Смолова должен одобрить также тренерский штаб, так что консенсус снова может быть не найден.