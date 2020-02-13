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Арустамян: «„Локомотив“ ещё не решил, увольнять Сёмина или нет»

сегодня, 17:47

Известный телекомментатор и журналист Нобель Арустамян поделился мнением о возможном будущем главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина:

Вокруг «Локомотива» в последнее время ходит больше слухов, чем о других наших клубах. И касаются они не только Алексея Миранчука. 

Не секрет, что Юрий Сёмин находится в состоянии конфликта — иногда острого, иногда вялотекущего — с руководством клуба. Это нормальная ситуация для Сёмина: отношения с предыдущими боссами, в частности с Ильей Геркусом, тоже не складывались. 

Контракт Сёмина истекает летом, предпосылок к его продлению пока нет. Конечно, Сёмин — самый статусный человек в «Локомотиве», и решение о его судьбе будет принимать не менеджмент не клуба, а руководство РЖД, в частности Олег Белозеров. Вопрос в том, готов ли сам Белозеров пойти на разрыв и как «Локо» закончит сезон РПЛ.

Но при этом менеджмент «Локомотива» прорабатывает варианты преемника Сёмина. Есть несколько кандидатов, большинство — иностранцы. Называли зимой, например имя тренера «Славии» Йиндриха Трпишовского. Также в списках был тренер «Вероны» Иван Юрич. С Юричем на связи был сотрудник спортивного департамента клуба «Локо» Андрей Лосюк, но ни он, ни кто-то еще не могли угадать, что у «Вероны» так круто пойдут дела. Они идут шестыми и только что обыграли «Ювентус» — так что вариант с Юричем, похоже, отпал. Был также в списках Владан Милойевич, экс-тренер «Црвены Звезды». Говорят, есть и другой специалист из Сербии с которым на связи. Вообще, по ощущениям именно на балканский рынок смотрит чаще всего менеджмент «Локомотива». Видимо, ментальность и отсутствие языкового барьера привлекают. 

Неопределенность с тренером влияет и на трансферную политику. Покупать игроков сейчас «Локомотив» не может и не хочет, речь только об аренде. Есть несколько кандидатов в нападение, в пятницу трансферный комитет «Локо» наконец решит, кто заменит Смолова. Денег на это немного — сэкономленная на зарплате Федора сумма и стоимость аренды в «Сельту». Так что бюджет на поиски нападающего на весну (с учётом зарплаты,  всех комиссий и бонусов) где-то в районе 1.5 млн евро. 

Но в любом случае кандидата на замену Смолова должен одобрить также тренерский штаб, так что консенсус снова может быть не найден.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 23:50
Кикнадзе для себя давно все решил и теперь просто ждёт подходящего момента.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:29
Любит Арустамян копаться в навозе.
Томик
Томик
сегодня в 19:18
Это про них Лавров сказал свою крылатую фразу...
kts
kts
сегодня в 18:46
Пиджака возьмите
beefs
beefs
сегодня в 18:38
Дыма без огня не бывает...
football is a great game
football is a great game
сегодня в 18:26
армянское радио :)
112910415
112910415
сегодня в 18:08
печально ... слухи-то до тренера доходят
renamed 18
renamed 18
сегодня в 18:04
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 17:59
    вот он армян-радио)))))))))))) не умолкает)))) инсайдит до посинения)))))))))
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