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Малком рассказал о ценном совете от Месси

сегодня, 09:53

Нападающий «Зенита» Малком, который перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Барселоны», рассказал о своих взаимоотношениях с капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.

Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам.

Самый ценный совет, который я получил от Месси? Он сказал: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше».

Ранее Малком поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.  

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:52
Интересно,он руки после рукопожатий с Месси мыл? Наверное нет,поэтому такой чумазый.
cheerful
cheerful
сегодня в 14:26
слишком много этого Малколма нынче....
berda2003
berda2003
сегодня в 14:14
ну, прямо, мессия...
drug01
drug01
сегодня в 13:40
Полезный совет !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:09
не заиграет он в зените))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 13:00
"Дои Зенит, как я барселону", - сказал ему смурфик)
ildar_3871
ildar_3871 ответил коrn3512
сегодня в 12:59
Идол зенита - раздевалочная крыса. На все времена.
Думаешь Дзюба не поедет в Тоттенхем ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:55
Кто бы Месси дал совет.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:55
Филипе Малком: «Болельщики «Барселоны» умоляли меня не уходить, но я уже чувствую себя зенитовцем»:

Точно через год сбежит )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил СПОРТ СПОРТ
сегодня в 12:37
новость не о чем!
Почему же ни о чем.? Малком дал понять, что Месси знает кто это такой. Хотя по уровню в Зените Малком намного ниже и Халка, и Жулиано. Примерно уровня Витиньо. Был бы выше, Барса бы его не отпустила.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 12:25
новость не о чем!
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 12:03
Маркизио номер два ! Турист !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:47
Я думаю Малков примет во внимание совет Месси
RussianMango
RussianMango
сегодня в 11:36
Полгода пользовался советом...вторую половину также можно провести.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 11:32
покинь барселону тут тебе не мест совет месси
коrn3512
коrn3512 ответил ildar_3871
сегодня в 11:22
Идол зенита - раздевалочная крыса. На все времена.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:18
Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным...

поэтому когда Зенит летел Бенфики 3:0 Малком в сауне был с девушками легкого поведения
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:03
Малком заявил, что хочет стать идолом «Зените». Летом клуб приобрёл его за 40 млн евро
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:01
Придерживался
коrn3512
коrn3512
сегодня в 10:53
Махровый лавочник из Барселоны, "оставаясь спокойным", пол срока контракта, на лавочке провалялся - проспал, получая миллионную зарплату. Теперь к газовой трубе присосался- не оторвать, просимулировав с полгода в лазарете. Само спокойствие
particular
particular
сегодня в 10:51
Малкому, было бы неплохо, кроме присоветованных спокойствия и стремления, обзавестись ещё полезностью..:)) Ибо, 40 лимонов за пофигизм - это мощно..:))
LOpp
LOpp
сегодня в 10:45
Месси: "Запомни Малком, когда перейдешь в Зенит, никогда не оставляй ценные вещи в шкафчике"
makkie
makkie
сегодня в 10:30
Месси Малкому: - Мой тебе совет, заканчивай карьеру!

mortid
mortid
сегодня в 10:21
Совет один: дои лохопетов пока руки не отсохнут, а ноги нафиг там не нужны и так сойдёт.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:20
Что может посоветовать Аргентинский Лори -Бразильцу-НИЧЕГО ХОРОШЕГО-его давит ЖАБА от того успеха сборной Бразилии,а сам Аргентинский Лори -НИКОГДА не станет ЧМ и никогда не завоюет славы в Аргентине ,потому как с сборной Аргентины он на данный момент-0!!!
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 10:10
А Месси знает кто такой зулус с питера?
Puni
Puni
сегодня в 10:07
Совет: Выбей у рук-ва самый жирный контракт, а там уже пофиг)
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 10:04
Ценный совет не делай ничего, будь спокоен, на крайняк в сочи перейдешь
Пердивбург
Пердивбург
сегодня в 09:59
Уже прогресс. К малкому вернулся дар речи. Слава российским врачам.
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