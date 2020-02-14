Васильев: «Суперлиги в том виде, в котором обсуждалось, не будет»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал возможное создание Европейской Суперлиги.
Суперлиги в том виде, в котором обсуждалось, не будет. У этой идеи слишком мощная оппозиция. Я с трудом допускаю, что ряд федераций и лиг пойдут на такие изменения. Ведь, по сути, это разрушает внутренние чемпионаты. А болельщики в той же Англии или Германии привыкли к локальным противостояниям, которые для них порой важнее, чем выступление родной команды в еврокубках.
Но некое движение в сторону закрытости Лиги чемпионов мы, скорее всего, увидим. Возможно, уже в ближайшие годы.
Возможно, 10–15 суперклубов и поддержат идею ECA, но на другой стороне будут менее влиятельные команды. Их очень много, и они возьмут количеством. Так что УЕФА никогда на это не пойдет.
И обязательно Спартак, за великость и для веселухи...
И обязательно Спартак, за великость и для веселухи...