Васильев: «На мой взгляд, Кокорин ещё способен уехать в сильный чемпионат»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» .

Всё будет зависеть от того, сможет ли он переформатироваться после такого тяжёлого периода в жизни и вновь двигаться вперёд.

К сожалению, в последнее время о нём вспоминают лишь в контексте истории с тюремным сроком. Но лично я бы не ставил на нём крест как на игроке, способном уехать в сильный чемпионат.