Васильев: «На мой взгляд, Кокорин ещё способен уехать в сильный чемпионат»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Всё будет зависеть от того, сможет ли он переформатироваться после такого тяжёлого периода в жизни и вновь двигаться вперёд.
К сожалению, в последнее время о нём вспоминают лишь в контексте истории с тюремным сроком. Но лично я бы не ставил на нём крест как на игроке, способном уехать в сильный чемпионат.
Напомним, отчим и агент Кокорина ранее подтвердил переход форварда в «Сочи» на правах аренды.
Наличие Кокорина в команде претит их морально-этическим нормам...)))
Наличие Кокорина в команде претит их морально-этическим нормам...)))