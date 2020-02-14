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Васильев: «На мой взгляд, Кокорин ещё способен уехать в сильный чемпионат»

сегодня, 07:55

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Всё будет зависеть от того, сможет ли он переформатироваться после такого тяжёлого периода в жизни и вновь двигаться вперёд.

К сожалению, в последнее время о нём вспоминают лишь в контексте истории с тюремным сроком. Но лично я бы не ставил на нём крест как на игроке, способном уехать в сильный чемпионат.

Напомним, отчим и агент Кокорина ранее подтвердил переход форварда в «Сочи» на правах аренды.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:02
Эстония - самое то.
Groove000
Groove000
сегодня в 10:59
Конечно может. Например, в чемпионат города Сочи
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:09
В Европе он уже даром никому не сдался. Его время бездарно им же разбазарено.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:05
Ага, купите его в Монако, он любит этот городишко...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:55
А как "переформатироваться" если боссы всех клубов ангелы с незапятнанной репутацией...)))
Наличие Кокорина в команде претит их морально-этическим нормам...)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:37
Посмотрим когда чемп начнется
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 08:29
Кокорина и в РПЛ мечтает видеть каждая команда.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:22
Вадик съел не то что то)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:21
конечно)))))))) а монако стать чемпионом)))))))
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