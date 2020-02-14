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У Сенси диагностирован стрессовый перелом

вчера, 19:12
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси прошел медобследование по поводу травмы, которую он получил в матче Кубка Италии против «Наполи». У игрока диагностирован стрессовый перелом левой ноги.

О сроках восстановления хавбека пока ничего не сообщается.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 22:51
у меня два вопроса
1 почему мой аккаунт все еще на премодерировании
2 почему я не могу отправлять жалобы
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Алексей Миллер
вчера в 22:17
Я думаю, у всех игроков Милана после матча с Ювентусом стресс - их нагло засудили и отобрали победу
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Алексей Миллер
    вчера в 22:16
    Ага, вы у нас белые и пушистые. А по факту, весь мир видел, как судья затащил Ювентус, ахаха
    Пара сотен ваших аккаунтов, просматривающих матчи через призму цветов правого сектора это далеко не весь мир. Аха-ха)
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Князь сажал врагов на посох
    вчера в 20:57
    Их ещё лояльно отсудили. пенки должно было быть две и доигрывать матч должны были без двух игроков. И это с учётом, что первая ЖК Тео была показана ошибочно. Аха-ха)
    Ага, вы у нас белые и пушистые. А по факту, весь мир видел, как судья затащил Ювентус, ахаха
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Алексей Миллер
    вчера в 20:48
    Я думаю, у всех игроков Милана после матча с Ювентусом стресс - их нагло засудили и отобрали победу
    Их ещё лояльно отсудили. пенки должно было быть две и доигрывать матч должны были без двух игроков. И это с учётом, что первая ЖК Тео была показана ошибочно. Аха-ха)
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Князь сажал врагов на посох
    вчера в 20:33
    Конечно стресс, Кальварезе же норм отсудил, хоть мог и пару пенок в ворота интера назначить, но видеоассистент Мариани не подсказал, так как давно подВАРился к интеру. Аха-ха)
    Я думаю, у всех игроков Милана после матча с Ювентусом стресс - их нагло засудили и отобрали победу
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 19:48
    Придумают же название.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил unoejk
    вчера в 19:31
    Добрый день. Поправил.
    Спасибо, вы очень любезны. Хотелось бы вас попросить относится к другим пользователям с такой же бдительностью, как применительно ко мне.
    Спасибо за внимаание.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 19:27
    чередовать нужно ноги,во избежание стресса
    unoejk
    unoejk ответил Князь сажал врагов на посох
    вчера в 19:22
    Модер, это по-твоему только троллинг: cheerful Сегодня 14:29 ответ пользователю fanliverpoolfan22 (раскрыть) *** Скрыть Немного троллинга ????????????????????????????????????? Если так, то сними спойлер со всех моих комментариев и восстанови удалённые. Я не позволяю себе такое хамство.
    Добрый день. Поправил.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
    вчера в 19:16
    Конечно стресс, Кальварезе же норм отсудил, хоть мог и пару пенок в ворота интера назначить, но видеоассистент Мариани не подсказал, так как давно подВАРился к интеру. Аха-ха)
    severnyj84
    severnyj84
    вчера в 19:14
    Здоровья Сенси!
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