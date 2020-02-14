У Сенси диагностирован стрессовый перелом

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вчера, 19:12

Полузащитник «Интера» прошел медобследование по поводу травмы, которую он получил в матче Кубка Италии против «Наполи». У игрока диагностирован стрессовый перелом левой ноги.

О сроках восстановления хавбека пока ничего не сообщается.