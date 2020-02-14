У Сенси диагностирован стрессовый перелом

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси прошел медобследование по поводу травмы, которую он получил в матче Кубка Италии против «Наполи». У игрока диагностирован стрессовый перелом левой ноги.
О сроках восстановления хавбека пока ничего не сообщается.
Полузащитник «Интера» Стефано Сенси прошел медобследование по поводу травмы, которую он получил в матче Кубка Италии против «Наполи». У игрока диагностирован стрессовый перелом левой ноги.
О сроках восстановления хавбека пока ничего не сообщается.
1 почему мой аккаунт все еще на премодерировании
2 почему я не могу отправлять жалобы
1 почему мой аккаунт все еще на премодерировании
2 почему я не могу отправлять жалобы
Предлагаю объявить 13 февраля Днём росонерского плача и хейтерского ср@ча. Аха-ха)
Предлагаю объявить 13 февраля Днём росонерского плача и хейтерского ср@ча. Аха-ха)
Спасибо за внимаание.
Спасибо за внимаание.