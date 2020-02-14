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Лэмпард сообщил, что Пулишич и Лофтус-Чик не сыграют с МЮ

вчера, 18:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед17.02.2020 в 23:00 Не начался

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что полузащитники команды Кристиан Пулишич и Рубен Лофтус-Чик пропустят матч с МЮ в 26-м туре Премьер-Лиги. Также тренер сообщил, что состояние форварда «синих» Тэмми Абрахама предстоит оценить перед поединком.  

Кристиан тренировался с молодежной командой сегодня, он не будет готов. Рубен тоже не будет готов к этой игре. Тэмми до сих пор чувствует последствия [повреждения], если честно. Сегодня он тренировался, но его состояние предстоит оценить.         

Ранее Лэмпард высказался о хавбеке Хакиме Зийехе, который перейдет в «Челси» следующим летом из «Аякса».

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dimagas2
dimagas2
вчера в 19:16
Ну Лофтса-Чика думаю до весны не стоит ждать даже в заявке.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 19:13
Удачи.
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