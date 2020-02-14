Лэмпард сообщил, что Пулишич и Лофтус-Чик не сыграют с МЮ

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вчера, 18:39

Наставник «Челси» заявил, что полузащитники команды и пропустят матч с МЮ в 26-м туре Премьер-Лиги. Также тренер сообщил, что состояние форварда «синих» предстоит оценить перед поединком.

Кристиан тренировался с молодежной командой сегодня, он не будет готов. Рубен тоже не будет готов к этой игре. Тэмми до сих пор чувствует последствия [повреждения], если честно. Сегодня он тренировался, но его состояние предстоит оценить.

Ранее Лэмпард высказался о хавбеке , который перейдет в «Челси» следующим летом из «Аякса».