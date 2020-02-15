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Тренер «Бетиса» подтвердил интерес «Барселоны» к Морону

сегодня, 01:44

Главный тренер «Бетиса» Руби подтвердил слухи о том, что «Барселона» проявляла интерес к нападающему «огурцов» Лоренцо Морону.

Лоренцо собирается завершить этот сезон в «Бетисе». Они интересовались им, но сделка на 99 процентов далека от завершения. Мы не хотим, чтобы он уходил, а они смотрят на многих игроков.

Мы не в состоянии подписать другого игрока, если только не будут выплачены отступные [за Морона]. Они составляют 50 млн евро, так что на 99 процентов никакой сделки нет.

По моей информации, он останется здесь, и это то, чего мы все хотим.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» якобы отказалась от идеи с приобретением Морона.

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STVA 1
сегодня в 03:21
Кого они только не хотят?
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