Тренер «Бетиса» подтвердил интерес «Барселоны» к Морону

Главный тренер «Бетиса» Руби подтвердил слухи о том, что «Барселона» проявляла интерес к нападающему «огурцов» .

Лоренцо собирается завершить этот сезон в «Бетисе». Они интересовались им, но сделка на 99 процентов далека от завершения. Мы не хотим, чтобы он уходил, а они смотрят на многих игроков.

Мы не в состоянии подписать другого игрока, если только не будут выплачены отступные [за Морона]. Они составляют 50 млн евро, так что на 99 процентов никакой сделки нет.

По моей информации, он останется здесь, и это то, чего мы все хотим.