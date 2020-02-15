«Мальорка» обыграла «Алавес» и отправила в зону вылета «Сельту»

«Мальорка» взяла верх в матче 24-го тура Примеры против «Алавеса». «Островитяне» (21 очко) поднялись на семнадцатое место в турнирной таблице, баски (27 баллов) - четырнадцатые.
Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио
«Мальорка» - «Алавес» 1:0 (0:0)
Голы: Кучо 63 Нереализованный пенальти: Севилья 32
«Мальорка»: Рейна, Посо (Седлар 84), Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену (Куртис 28), Баба, Севилья, Кучо, Алейш Фебас (Кубо 52), Родригес Васкес, Будимир
Главный тренер: Морено Висенте.
«Алавес»: Пачеко, Наварро Хименес, Лагуардия, Магальян (Ману Гарсия 68), Дуарте, Видаль (Падилья 77), Камараса, Фейса, Берк (Мендес 57), Хоселу, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.
Предупреждения: Магальян 40, Лагуардия 72
Судья: Писарро Валентин.
Ранее «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико».