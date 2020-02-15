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«Мальорка» обыграла «Алавес» и отправила в зону вылета «Сельту»

вчера, 16:59
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Мальорка» взяла верх в матче 24-го тура Примеры против «Алавеса». «Островитяне» (21 очко) поднялись на семнадцатое место в турнирной таблице, баски (27 баллов) - четырнадцатые.

Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио

«Мальорка» - «Алавес» 1:0 (0:0)
Голы: Кучо 63 Нереализованный пенальти: Севилья 32

«Мальорка»: Рейна, Посо (Седлар 84), Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену (Куртис 28), Баба, Севилья, Кучо, Алейш Фебас (Кубо 52), Родригес Васкес, Будимир
Главный тренер: Морено Висенте.

«Алавес»: Пачеко, Наварро Хименес, Лагуардия, Магальян (Ману Гарсия 68), Дуарте, Видаль (Падилья 77), Камараса, Фейса, Берк (Мендес 57), Хоселу, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.

Предупреждения: Магальян 40, Лагуардия 72

Судья: Писарро Валентин.

Ранее «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико».

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Все комментарии
wingback
wingback
вчера в 18:36
Судьба у фёдара - пердив...
Brugzash
Brugzash
вчера в 18:28
Мальорку с победой!
Alprish
Alprish
вчера в 17:27
Совершенствоваться можно и в пердиве.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:24
Борьба.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:20
Покой Феде может только сниться.
severnyj84
severnyj84
вчера в 17:12
И в сегунде люди играют.
VIPded
VIPded
вчера в 17:06
Федя, спасай!)))
Sunny.
Sunny.
вчера в 17:05
Федя , настало твое время!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:01
Борьба за вылет идет не шуточная. Майорку с победой!
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