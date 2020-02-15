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ЦСКА не испытал проблем в матче со швейцарским «Делемоном»

вчера, 15:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 0ДелемонМатч завершен

ЦСКА в контрольной встрече разгромил швейцарский «Делемон».

ЦСКА - «Делемон» 5:0
Голы: Дзагоев 30 (пенальти), Шкурин 45, Кучаев 46, Кучаев 58, Кучаев 65

ЦСКА: Помазун, Елеев, Колесниченко, Котин, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин.

Ранее ЦСКА проиграл «Зениту».

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Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 20:00
Ну ты хоть расскажи - почувствовал? Или как всегда к бабушке за советом?

P.S. Прощай
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 19:57
Продолжай оправдываться, Петрунь
Армейская душа
Армейская душа ответил Jeck Denielse
вчера в 19:51
Хет-трик Кучаева... Связка Кучаев-Чалов будущее АПЛ....
Дзагоев-Кучаев. Алан давал пасы
Палыч82
Палыч82 ответил LOpp
вчера в 19:51
Сидит Гинер в своем кабинете и придумывает название команды соперника для цска. Тут к нему приходят судебные приставы выбивать долги: Приставы: - Гинер, где лимон??? Гинер: - где лимон, где лимон...О! Делемон!
О, шутки за 200 подъехали,)
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 19:50
Тешь своё самолюбие. Больше тебе ведь ничего не остаётся, при отсутствии интеллекта и фантазии. Как ты, Емеля, можешь кого то уделать, если ни в одну тему не попадаешь??? Конечно никак. Но можешь считать иначе, тебе простительно.
Как? Как тебя - легко и непринуждённо. Тебе же советы бабушки не помогли
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:48
Хет-трик Кучаева...
Связка Кучаев-Чалов будущее АПЛ....
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 19:48
Я заметил. Когда понял, что тебя уделали - решил давать бабушкины советы
Тешь своё самолюбие. Больше тебе ведь ничего не остаётся, при отсутствии интеллекта и фантазии.
Как ты, Емеля, можешь кого то уделать, если ни в одну тему не попадаешь??? Конечно никак. Но можешь считать иначе, тебе простительно.
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 19:45
У меня всё хорошо с пониманием собеседника в отличии от тебя. Вот тебе и советую, раз ты уродился Емелей.
Я заметил. Когда понял, что тебя уделали - решил давать бабушкины советы
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 19:39
Тебе же не помогло. От чего уверенность в обратном? P.S. А ты всегда переходишь на оскорбления когда понимаешь, что тебе больше сказать по делу нечего?
У меня всё хорошо с пониманием собеседника в отличии от тебя. Вот тебе и советую, раз ты уродился Емелей.
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 19:38
Ничего там не сказано. Говорю же, у тебя с пониманием прочитанного всё плохо. Ешь орехи, Емеля. Тебе точно поможет.
Тебе же не помогло. От чего уверенность в обратном?

P.S. А ты всегда переходишь на оскорбления когда понимаешь, что тебе больше сказать по делу нечего?
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 19:37
Там именно это и сказано. А советы себе давай. Это называется "отспартачили" - теперь это футбольный термин ))) А о силе соперников не тебе судить – в ЕК играют самые достойные
Ничего там не сказано. Говорю же, у тебя с пониманием прочитанного всё плохо. Ешь орехи, Емеля. Тебе точно поможет.
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 19:35
Где тут о силе сказано? Ты ещё раз не попал. Советую орехов больше есть говорят для ума полезно. В твоём случае скорее поможет.
Там именно это и сказано. А советы себе давай.

Это называется "отспартачили" - теперь это футбольный термин )))
А о силе соперников не тебе судить – в ЕК играют самые достойные
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 19:33
Да? ======================== Мне смешно, что Спартаку это в позор ставят не проход Браги ======================== И так 5 раз. Мусор отсеялся, достойные попали в группу. Живи с этим )))
Об достойных не вытирают ноги, как поступили с ЦСКА их соперники по группе. Можешь гордиться попаданием в группу, но в группе вас изнасиловали, причём далеко не самые сильные соперники из слабых чемпионатов, кроме Эспаньола.
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 19:31
Да? ======================== Мне смешно, что Спартаку это в позор ставят не проход Браги ======================== И так 5 раз. Мусор отсеялся, достойные попали в группу. Живи с этим )))
Где тут о силе сказано?
Ты ещё раз не попал. Советую орехов больше есть говорят для ума полезно. В твоём случае скорее поможет.
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 19:28
Я не рассказывал о ней. Либо читать не умеешь, либо с пониманием прочитанного всё у тебя плохо, Емелька. Что-то ты очень редко попадаешь в тему. В чём же дело, а Емелька?
Да?

========================

Мне смешно, что Спартаку это в позор ставят не проход Браги

========================

И так 5 раз. Мусор отсеялся, достойные попали в группу. Живи с этим )))
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 19:26
Можешь дальше рассказывать о силе спартака, Петрунь ))) P.S. Я не говорю о силе, я говорю о мусоре, которое недостойно играть в ЕК - оно отсеивается на стадии квалификации
Я не рассказывал о ней. Либо читать не умеешь, либо с пониманием прочитанного всё у тебя плохо, Емелька.
Что-то ты очень редко попадаешь в тему. В чём же дело, а Емелька?
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 19:24
Причём тут Краснодар, мусор то ЦСКА и это факт. Можете дальше петь песни о силе венгерского и болгарского футбола, а я послушаю.
Можешь дальше рассказывать о силе спартака, Петрунь )))

P.S. Я не говорю о силе, я говорю о мусоре, которое недостойно играть в ЕК - оно отсеивается на стадии квалификации
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 19:05
Да - от Краснодара все ожидали большего. Слава богу мосор в очередной, пятый раз, не смог попасть в группу
Причём тут Краснодар, мусор то ЦСКА и это факт. Можете дальше петь песни о силе венгерского и болгарского футбола, а я послушаю.
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 19:02
Нет, мусор просочился в группу, но там оказался абсолютно неконкурентноспсобным, что и показали результаты. Результаты показали - кто есть мусор. И на групповой стадии это явно ЦСКА.
Да - от Краснодара все ожидали большего. Слава богу мосор в очередной, пятый раз, не смог попасть в группу
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 18:57
ЦСКА, в отличии от спартака оказался в группе. Весь мусор отсеяли на стадии квалификации - ты не внимателен
Нет, мусор просочился в группу, но там оказался абсолютно неконкурентноспсобным, что и показали результаты. Результаты показали - кто есть мусор. И на групповой стадии это явно ЦСКА.
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 18:53
Если так, то ЦСКА оказался мусором в группе, заняв последнее место, забив три гола и одержал одну победу, которую Эспаньол вам подарил, т.к. им ничего не надо было в этой игре. И как факт отсутствие мусора в 1/16. С такими то результатами и в не самой сложной группе.
ЦСКА, в отличии от спартака оказался в группе. Весь мусор отсеяли на стадии квалификации - ты не внимателен
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 18:42
Сопоставим или нет - это спорт. В Англии в Кубке бьются так, что мама не горюй - любители могут отправить в утиль представителя АПЛ. Так что ещё расскажи сказок про "достоин - не достоин" и "сильнее - не сильнее" в ЕК. В группе играют те, кто достоин этого. Мусор остаётся за бортом
Если так, то ЦСКА оказался мусором в группе, заняв последнее место, забив три гола и одержал одну победу, которую Эспаньол вам подарил, т.к. им ничего не надо было в этой игре. И как факт отсутствие мусора в 1/16. С такими то результатами и в не самой сложной группе.
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 18:33
Глупости у тебя. Я лишь говорю, что уровень команд не сопоставим. Если тебе трудно это понять то и не надо читать мои комментарии и писать мне. Мне смешно, что Спартаку это в позор ставят не проход Браги. Это могут только делать те кто европейский футбол не смотрит и не знает как там дела обстоят.
Сопоставим или нет - это спорт. В Англии в Кубке бьются так, что мама не горюй - любители могут отправить в утиль представителя АПЛ. Так что ещё расскажи сказок про "достоин - не достоин" и "сильнее - не сильнее" в ЕК. В группе играют те, кто достоин этого. Мусор остаётся за бортом
Я И Блан
Я И Блан ответил Армейская душа
вчера в 18:24
То есть по твоему тот же Ференцварош менее достоин Браги играть в группе ЛЕ? Да - глупо читать твои глупости
Глупости у тебя. Я лишь говорю, что уровень команд не сопоставим. Если тебе трудно это понять то и не надо читать мои комментарии и писать мне. Мне смешно, что Спартаку это в позор ставят не проход Браги. Это могут только делать те кто европейский футбол не смотрит и не знает как там дела обстоят.
Армейская душа
Армейская душа ответил Я И Блан
вчера в 18:19
А это тут вообще не причём? Это называется не повезло, что такой сильный соперник достался. 85% команд вылетели бы из квалификации ЛЕ от такой Браги. Я то по делу всё сказал. А вот сравнивать Ференцварош и Брагу глупо и не важно на какой стадии это было.
    Я И Блан
    Я И Блан ответил Армейская душа
    вчера в 18:14
    Ну да - ты то лучше, если сравниваешь квалификацию и группу
    А это тут вообще не причём? Это называется не повезло, что такой сильный соперник достался. 85% команд вылетели бы из квалификации ЛЕ от такой Браги. Я то по делу всё сказал. А вот сравнивать Ференцварош и Брагу глупо и не важно на какой стадии это было.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:10
    Спокойно и на классе! Дзагу с победным голом) Костя Кучаев - большой и большой молодец!
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Я И Блан
    вчера в 18:04
    Брага вообще-то очень сильный футбол показывает, что в Лиге Сагреш, что в ЛЕ. Не знаю как вообще можно рядом ставить представителя Португалии и Венгрии. Абсолютно разный уровень. Ну ладно, видимо, ты не так хорошо знаком с европейским футболом.
    Ну да - ты то лучше, если сравниваешь квалификацию и группу
    Армейская душа
    Армейская душа ответил LOpp
    вчера в 18:01
    Сидит Гинер в своем кабинете и придумывает название команды соперника для цска. Тут к нему приходят судебные приставы выбивать долги: Приставы: - Гинер, где лимон??? Гинер: - где лимон, где лимон...О! Делемон!
    Лежит Федун с Симоняном и спрашивает - ну что, 5 лет ещё не прошло?
    Я И Блан
    Я И Блан ответил Leha-ha50
    вчера в 17:39
    Костян удивил!!! А ведь многие его списали. А парень то молодец!!!
    А разве стоит такие выводы делать по матчу с представителем ТРЕТЬЕГО швейцарского дивизиона?
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