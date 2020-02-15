ЦСКА не испытал проблем в матче со швейцарским «Делемоном»

ЦСКА в контрольной встрече разгромил швейцарский «Делемон».
ЦСКА - «Делемон» 5:0
Голы: Дзагоев 30 (пенальти), Шкурин 45, Кучаев 46, Кучаев 58, Кучаев 65
ЦСКА: Помазун, Елеев, Колесниченко, Котин, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин.
Ранее ЦСКА проиграл «Зениту».
P.S. Прощай
P.S. Прощай
Связка Кучаев-Чалов будущее АПЛ....
Связка Кучаев-Чалов будущее АПЛ....
Как ты, Емеля, можешь кого то уделать, если ни в одну тему не попадаешь??? Конечно никак. Но можешь считать иначе, тебе простительно.
Как ты, Емеля, можешь кого то уделать, если ни в одну тему не попадаешь??? Конечно никак. Но можешь считать иначе, тебе простительно.
P.S. А ты всегда переходишь на оскорбления когда понимаешь, что тебе больше сказать по делу нечего?
P.S. А ты всегда переходишь на оскорбления когда понимаешь, что тебе больше сказать по делу нечего?
Это называется "отспартачили" - теперь это футбольный термин )))
А о силе соперников не тебе судить – в ЕК играют самые достойные
Это называется "отспартачили" - теперь это футбольный термин )))
А о силе соперников не тебе судить – в ЕК играют самые достойные
Ты ещё раз не попал. Советую орехов больше есть говорят для ума полезно. В твоём случае скорее поможет.
Ты ещё раз не попал. Советую орехов больше есть говорят для ума полезно. В твоём случае скорее поможет.
========================
Мне смешно, что Спартаку это в позор ставят не проход Браги
========================
И так 5 раз. Мусор отсеялся, достойные попали в группу. Живи с этим )))
========================
Мне смешно, что Спартаку это в позор ставят не проход Браги
========================
И так 5 раз. Мусор отсеялся, достойные попали в группу. Живи с этим )))
Что-то ты очень редко попадаешь в тему. В чём же дело, а Емелька?
Что-то ты очень редко попадаешь в тему. В чём же дело, а Емелька?
P.S. Я не говорю о силе, я говорю о мусоре, которое недостойно играть в ЕК - оно отсеивается на стадии квалификации
P.S. Я не говорю о силе, я говорю о мусоре, которое недостойно играть в ЕК - оно отсеивается на стадии квалификации