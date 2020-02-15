«Валенсия» и «Атлетико» сыграли вничью на «Месталье»

«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико» в матче 24-го тура Примеры. «Летучие мыши» занимают шестое место в турнирной таблице (38 очков). «Матрасники» находятся на четвертом месте (40 баллов).
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Атлетико» 2:2 (1:2)
Голы: Паулиста 40, Кондогбиа 59 - Льоренте 15, Партей 43
«Валенсия»: Хауме, Васс, Паулиста (Диахаби 90+4), Мангала, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа, Солер (Черышев 80), Гонсалу Гедеш (Гамейро 60), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Атлетико»: Облак, Ариас (Мората 66), Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос (Врсалько 53), Льоренте, Партей, Коке (Карраско 76), Сауль, Витоло, Корреа
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Лоди дос Сантос 26, Паулиста 55, Врсалько 58, Мангала 67, Симеоне 71, Гомес 79
Судья: Медье Давид.
Напомним, что в минувшем туре «Атлетико» победил «Гранаду».
Весьма разнообразный тактически.
Неплохо сыграла Валенсия.
Атлетико хоть и уже не в пятёрке Европы, но в десятку входит уверенно.
Партей и Ферран были лучшими на поле.
Черышев ?-Нет , не слыхал.
Весьма разнообразный тактически.
Неплохо сыграла Валенсия.
Атлетико хоть и уже не в пятёрке Европы, но в десятку входит уверенно.
Партей и Ферран были лучшими на поле.
Черышев ?-Нет , не слыхал.
Но результатом не доволен!
Но результатом не доволен!