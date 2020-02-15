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«Валенсия» и «Атлетико» сыграли вничью на «Месталье»

сегодня, 00:54
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«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико» в матче 24-го тура Примеры. «Летучие мыши» занимают шестое место в турнирной таблице (38 очков). «Матрасники» находятся на четвертом месте (40 баллов).

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Атлетико» 2:2 (1:2)
Голы: Паулиста 40, Кондогбиа 59 - Льоренте 15, Партей 43

«Валенсия»: Хауме, Васс, Паулиста (Диахаби 90+4), Мангала, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа, Солер (Черышев 80), Гонсалу Гедеш (Гамейро 60), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Атлетико»: Облак, Ариас (Мората 66), Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос (Врсалько 53), Льоренте, Партей, Коке (Карраско 76), Сауль, Витоло, Корреа
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Лоди дос Сантос 26, Паулиста 55, Врсалько 58, Мангала 67, Симеоне 71, Гомес 79

Судья: Медье Давид.

Напомним, что в минувшем туре «Атлетико» победил «Гранаду».

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beefs
beefs
сегодня в 04:45
Победила дружба...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:29
Матрасу повезло.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 02:38
Валенсия на ходу, у всех топов Испании отобрала очки
Roman73
Roman73
сегодня в 01:14
Хороший матч. Упорная борьба.
Весьма разнообразный тактически.
Неплохо сыграла Валенсия.
Атлетико хоть и уже не в пятёрке Европы, но в десятку входит уверенно.
Партей и Ферран были лучшими на поле.
Черышев ?-Нет , не слыхал.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:13
Матч получился хороший!
Но результатом не доволен!
Apsny
Apsny
сегодня в 01:13
Хозяева были получше.
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 00:56
Равные команды сейчас.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:55
Отличный футбол показали обе команды. Валенсия даже была ближе к победе здорово атаковала и Черышв хорошо вошел в игру обострял. Атлетико может радоватся этой ничье.
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