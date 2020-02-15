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«Монако» обыграл «Монпелье» и вышел на пятое место в таблице Лиги 1

сегодня, 00:40
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

«Монако» победил «Монпелье» в матче 25-го тура Лиги 1. «Монегаски» набрали 38 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. «Монпелье» пребывает на шестой строчке (37 баллов).

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Монпелье» 1:0 (0:0)
Гол: Слимани 52

«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Марипан, Балло-Туре, Головин (Хенрикс 87), Фофана, Бакайоко, Йоветич (Кейта 75), Слимани, Бен-Йеддер
Главный тренер: Морено Роберт.

«Монпелье»: Берто, Ле Таллек, Хилтон, Конгре, Суке, Ферри, Шотар (Юн 64), Саванье (Камара 79), Ристич (Бутобба 86), Молле, Ляборд
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.

Предупреждения: Слимани 22, Саванье 54, Ле Таллек 86

Судья: Буке Рудди.

Напомним, что в прошлом туре чемпионата Франции «Монако» победил «Амьен».

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ОПС
ОПС
сегодня в 04:14
Поднатужились.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:56
поперло
beefs
beefs
сегодня в 00:54
Отлично...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:45
Победа вполне заслуженная. Но реализация просто никчемная могли штук пять положить. В защите тоже пока много сумбура. Хорошо хоть в атаке стало веселее. Саню с результативной передачей, жаль не забил.
Монако с победой и продолжать в том же духе!!!
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 00:40
Не может быть.
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