«Монако» обыграл «Монпелье» и вышел на пятое место в таблице Лиги 1

«Монако» победил «Монпелье» в матче 25-го тура Лиги 1. «Монегаски» набрали 38 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. «Монпелье» пребывает на шестой строчке (37 баллов).
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Монпелье» 1:0 (0:0)
Гол: Слимани 52
«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Марипан, Балло-Туре, Головин (Хенрикс 87), Фофана, Бакайоко, Йоветич (Кейта 75), Слимани, Бен-Йеддер
Главный тренер: Морено Роберт.
«Монпелье»: Берто, Ле Таллек, Хилтон, Конгре, Суке, Ферри, Шотар (Юн 64), Саванье (Камара 79), Ристич (Бутобба 86), Молле, Ляборд
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.
Предупреждения: Слимани 22, Саванье 54, Ле Таллек 86
Судья: Буке Рудди.
Напомним, что в прошлом туре чемпионата Франции «Монако» победил «Амьен».
Монако с победой и продолжать в том же духе!!!
Монако с победой и продолжать в том же духе!!!