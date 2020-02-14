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«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ

вчера, 21:22
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Воронежский «Факел» обыграл «Урал» в матче первого тура Кубка ФНЛ.  

Воронеж, стадион Центральный стадион профсоюзов

«Факел» - «Урал» 2:1 (2:0)
Голы: Григорьев 13, Дмитриев 29 - Григорьев 66 (автогол)

«Факел»: Кортнев, Дашаев, Коробов, Брызгалов, Григорьев, Дмитриев (Косянчук 81), Красильниченко, Мазуров (Петрусев 76), Рябокобыленко, Черевко, Яковлев (Пухов 83)

«Урал»: Баклов, Гусейнов, Клементьев, Евгеньев, Герасимов, Голубцов (Лукоянов 57), Ефремов (Насонкин 46), Магомадов, Шаболин, Шанбиев (Хитяев 64), Юсупов (Татаринов 76)

Предупреждения: Григорьев 75, Яковлев 75, Дмитриев 77, Насонкин 90+6

Отметим, что ранее «Урал» уступил шведскому «Браге» в товарищеской встрече.

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Все комментарии
Gurben
Gurben
вчера в 22:47
С победой!
Kэrroll
Kэrroll
вчера в 22:30
Почему Урал в кубке ФНЛ, там спартак должен быть?
navigators
navigators ответил LOpp
вчера в 21:52
Григорьев - гол, автогол, жёлтая карточка. А матч случайно не он судил?
Всё может быть, это же спартаковская школа:)
LOpp
LOpp
вчера в 21:33
Григорьев - гол, автогол, жёлтая карточка. А матч случайно не он судил?
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:31
много промахов у Забазнова стало
уже не тот
12-й спартанец
12-й спартанец
вчера в 21:26
Факел с победой!
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