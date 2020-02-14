«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ

Воронежский «Факел» обыграл «Урал» в матче первого тура Кубка ФНЛ.
Воронеж, стадион Центральный стадион профсоюзов
«Факел» - «Урал» 2:1 (2:0)
Голы: Григорьев 13, Дмитриев 29 - Григорьев 66 (автогол)
«Факел»: Кортнев, Дашаев, Коробов, Брызгалов, Григорьев, Дмитриев (Косянчук 81), Красильниченко, Мазуров (Петрусев 76), Рябокобыленко, Черевко, Яковлев (Пухов 83)
«Урал»: Баклов, Гусейнов, Клементьев, Евгеньев, Герасимов, Голубцов (Лукоянов 57), Ефремов (Насонкин 46), Магомадов, Шаболин, Шанбиев (Хитяев 64), Юсупов (Татаринов 76)
Предупреждения: Григорьев 75, Яковлев 75, Дмитриев 77, Насонкин 90+6
Отметим, что ранее «Урал» уступил шведскому «Браге» в товарищеской встрече.
уже не тот
уже не тот