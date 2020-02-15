«Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Лестером» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
«Лестер» (50) располагается на третьем месте, «Вулверхэмптон» (36) - седьмой.
Вулверхэмптон, стадион Мулинекс
«Вулверхэмптон» - «Лестер Сити» 0:0
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш (Моутинью 81), Кастро, Нету (Траоре 64), Жота (Поденсе 78), Хименес
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Чудхури, Перес (Олбрайтон 68), Тилеманс (Прат 75), Мэддисон, Барнс (Морган 90+4), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Мэддисон 36, Рубен Невеш 45+1, Чудхури 51, Дендонкер 55, Чудхури 76, Чилуэлл 88
Удаление: Чудхури 76
Судья: Дин Майк.
В прошлом туре «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».
на фоне Валенсии и Атлетико просто не футбол и все тут,и так в АПЛ играют все кроме Сити,которого пытаются убить.
на фоне Валенсии и Атлетико просто не футбол и все тут,и так в АПЛ играют все кроме Сити,которого пытаются убить.