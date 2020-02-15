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«Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью

сегодня, 00:57
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Лестером» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Лестер» (50) располагается на третьем месте, «Вулверхэмптон» (36) - седьмой.

Вулверхэмптон, стадион Мулинекс

«Вулверхэмптон» - «Лестер Сити» 0:0

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш (Моутинью 81), Кастро, Нету (Траоре 64), Жота (Поденсе 78), Хименес
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Чудхури, Перес (Олбрайтон 68), Тилеманс (Прат 75), Мэддисон, Барнс (Морган 90+4), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Мэддисон 36, Рубен Невеш 45+1, Чудхури 51, Дендонкер 55, Чудхури 76, Чилуэлл 88

Удаление: Чудхури 76

Судья: Дин Майк.

В прошлом туре «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:46
Ну Лестер и так в лч
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил da da da
сегодня в 01:40
о чем и речь,ну кто смотрел это уг?признавайтесь. на фоне Валенсии и Атлетико просто не футбол и все тут,и так в АПЛ играют все кроме Сити,которого пытаются убить.
Ну я смотрел! УГ??? Бывают и нулёвки, смотри свою ЛаЛигу, какого куя тебя сюда принесло? Мы барсы-рояли не обсуждаем...
da da da
da da da
сегодня в 01:07
о чем и речь,ну кто смотрел это уг?признавайтесь.
на фоне Валенсии и Атлетико просто не футбол и все тут,и так в АПЛ играют все кроме Сити,которого пытаются убить.
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