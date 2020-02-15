Дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт»

Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу в матче 22-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» (42) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Айнтрахт» (28) - девятый.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» Д - «Айнтрахт» 4:0 (1:0)
Голы: Пищек 33, Санчо 50, Холанд 54, Геррейру 74
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Витсель, Джан (Дахуд 64), Геррейру, Санчо (Рейна 75), Холанд (Гетце 79), Азар
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Илсанкер, Роде (Соу 78), Чендлер, Гачинович (Дост 46), Костич, Андре Силва (Пасьенса 82)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждение: Чендлер 22
Судья: Данкерт Бастиан.
В прошлом туре «Боруссия» уступила «Байеру».
Боруссию с победой!!!
Боруссию с победой!!!
Сегодня вроде 8-ой
Сегодня вроде 8-ой