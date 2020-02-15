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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт»

сегодня, 00:25
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» (42) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Айнтрахт» (28) - девятый.

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» Д - «Айнтрахт» 4:0 (1:0)
Голы: Пищек 33, Санчо 50, Холанд 54, Геррейру 74

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Витсель, Джан (Дахуд 64), Геррейру, Санчо (Рейна 75), Холанд (Гетце 79), Азар
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Илсанкер, Роде (Соу 78), Чендлер, Гачинович (Дост 46), Костич, Андре Силва (Пасьенса 82)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждение: Чендлер 22

Судья: Данкерт Бастиан.

В прошлом туре «Боруссия» уступила «Байеру».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:58
Дортмунд - веселая команда!!! Могут растерзать любого, но и проиграть могут , когда этого никто не ожидает.
Боруссию с победой!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 01:36
Викинг пишет историю
Artuom
Artuom
сегодня в 01:07
Холанд начал выходить в старте и сбросил обороты... В предыдущем матче вообще не забил, теперь один когда уже всё было решено. Ну да, в старте конечно труднее, чем выходить на замену против уже подуставшего соперника ;)
Багор
Багор
сегодня в 01:02
С победой!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Ruslan3132
сегодня в 00:53
Ты не один
LOpp
LOpp ответил Ruslan3132
сегодня в 00:52
Я даже считаю сколько уже Холанд голов забил))

Сегодня вроде 8-ой
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 00:37
БД с победой!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 00:32
я один зашел посмотреть чисто, забил ли Холанд...? )
Begemott
Begemott
сегодня в 00:26
Боруссию с победой!
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