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«Байер» вырвал победу над «Унионом» в выездном матче

вчера, 19:26
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)2 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В матче 22-го тура Бундеслиги «Байер» на выезде смог обыграть «Унион» благодаря голу Карима Беллараби в компенсированное время.

В турнирной таблице «фармацевты» теперь идут на 4-й строчке (40 очков), берлинцы на 11-й строчке (26 очков).

Берлин, стадион Альте Форстерай

«Унион» - «Байер» 2:3 (1:0)
Голы: Гентнер 7, Бюлтер 87 - Хаверц 22, Диаби 84, Беллараби 90

«Унион»: Гикевич, Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Полтер 86), Триммель, Гентнер (Прёмель 76), Андрих, Ленц, Малли (Ингвартсен 76), Бюлтер, Андерссон
Главный тренер: Фишер Урс.

«Байер»: Градецки, Та, Л. Бендер, Тапсоба, Вайзер (Арангис 46), Амири (Беллараби 76), С. Бендер, Венделл, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Диаби 46)
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Триммель 14, Вайзер 20, Бендер 38, Гентнер 56

Судья: Осмерс Харм.

В прошлом туре обе команды одержали победы.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:21
Зачет...
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 20:05
С победой.
Багор
Багор
вчера в 19:36
Байер с победой!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:32
Повезло.
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