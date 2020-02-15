«Байер» вырвал победу над «Унионом» в выездном матче

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вчера, 19:26

В матче 22-го тура Бундеслиги «Байер» на выезде смог обыграть «Унион» благодаря голу Карима Беллараби в компенсированное время.

В турнирной таблице «фармацевты» теперь идут на 4-й строчке (40 очков), берлинцы на 11-й строчке (26 очков).

Берлин, стадион Альте Форстерай

«Унион» - «Байер» 2:3 (1:0)

Голы: Гентнер 7, Бюлтер 87 - Хаверц 22, Диаби 84, Беллараби 90

«Унион»: Гикевич, Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Полтер 86), Триммель, Гентнер (Прёмель 76), Андрих, Ленц, Малли (Ингвартсен 76), Бюлтер, Андерссон

Главный тренер: Фишер Урс.

«Байер»: Градецки, Та, Л. Бендер, Тапсоба, Вайзер (Арангис 46), Амири (Беллараби 76), С. Бендер, Венделл, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Диаби 46)

Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Триммель 14, Вайзер 20, Бендер 38, Гентнер 56

Судья: Осмерс Харм.

В прошлом туре обе команды одержали победы.