«Лейпциг» разгромил «Вердер»

«Лейпциг» одержал крупную победу над «Вердером» в матче 22-го тура чемпионата Германии.
«Лейпциг» (45) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Вердер» (17) - предпоследний.
Лейпциг, стадион Ред Булл Арена
«Лейпциг» - «Вердер» 3:0 (2:0)
Голы: Клостерманн 18, Шик 39, Мукиеле 46
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн (Ампаду 60), Упамекано, Хальстенберг, Мукиеле, Забитцер, Лаймер (Айдара 60), Анхелиньо, Ольмо (Форсберг 69), Шик, Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
«Вердер»: Павленка, Велькович, Фогт (Топрак 61), Мойсандер, Гебре Селасси, Эггештайн, Классен, Фридль, Биттенкурт (Эггестейн 81), Рашица, Осако (Саржент 65)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
Предупреждения: Эггештайн 16, Упамекано 83
Судья: Кортус Беньямин.
В параллельном матче «Хоффенхайм» уступил «Вольфсбургу».