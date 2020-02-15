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«Лейпциг» разгромил «Вердер»

вчера, 19:22
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«Лейпциг» одержал крупную победу над «Вердером» в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«Лейпциг» (45) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Вердер» (17) - предпоследний.

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

«Лейпциг» - «Вердер» 3:0 (2:0)
Голы: Клостерманн 18, Шик 39, Мукиеле 46

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн (Ампаду 60), Упамекано, Хальстенберг, Мукиеле, Забитцер, Лаймер (Айдара 60), Анхелиньо, Ольмо (Форсберг 69), Шик, Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

«Вердер»: Павленка, Велькович, Фогт (Топрак 61), Мойсандер, Гебре Селасси, Эггештайн, Классен, Фридль, Биттенкурт (Эггестейн 81), Рашица, Осако (Саржент 65)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

Предупреждения: Эггештайн 16, Упамекано 83

Судья: Кортус Беньямин.

В параллельном матче «Хоффенхайм» уступил «Вольфсбургу».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:41
Шик оправившись от болячек наглядно демонстрирует зачем именно он был куплен в Лейпциг.
112910415
112910415
вчера в 20:52
Лейпциг - это серьёзно
dimagas2
dimagas2 ответил VIPded
вчера в 20:40
Эдак музыканты и из бундеса вылетят...(((
Так они года 4 спасались.Ничего удивительного.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 20:04
Вердер очень плох!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:57
Другого результата и не могло быть.
Alprish
Alprish
вчера в 19:37
Лейпциг с победой!
ДСА
ДСА
вчера в 19:30
Ещё легко Вердер отделался.
VIPded
VIPded
вчера в 19:25
Эдак музыканты и из бундеса вылетят...(((
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