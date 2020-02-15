«Саутгемптон» уступил «Бернли» в домашнем матче

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вчера, 17:29

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги «Бернли» на выезде одолел «Саутгемптон». «Бордовые» вышли вперед уже на 2-й минуте благодаря голу Эшли Вествуда, «святые» ответили голом Дэнни Ингса на 18-й минуте. Точку в матче поставил игрок «Бернли» Матей Выдра на 60-й минуте.

В турнирной таблице «Саутгемптон» идет на 13-й строчке (31 очко), «Бернли» на 10-й позиции (34 очка).

Саутгемптон, стадион Сент-Мэри

«Саутгемптон» - «Бернли» 1:2 (1:1)

Голы: Ингс 18 - Вествуд 2, Выдра 60

«Саутгемптон»: МакКарти, Уокер-Питерс (Обафеми 73), Стефенс, Вестергор, Бертранд, Уорд-Праус, Хейбьерг, Армстронг, Буфаль (Дженепо 39), Ингс, Лонг (Адамс 86)

Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд (Выдра 22), Родригес

Главный тренер: Дайч Шон.

Предупреждения: Вестергор 16, Хендрик 26, Ми 44, Обафеми 88

Судья: Хупер Саймон.

В прошлом туре «Бернли» сыграл вничью с «Арсеналом».