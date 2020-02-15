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«Саутгемптон» уступил «Бернли» в домашнем матче

вчера, 17:29
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги «Бернли» на выезде одолел «Саутгемптон». «Бордовые» вышли вперед уже на 2-й минуте благодаря голу Эшли Вествуда, «святые» ответили голом Дэнни Ингса на 18-й минуте. Точку в матче поставил игрок «Бернли» Матей Выдра на 60-й минуте.

В турнирной таблице «Саутгемптон» идет на 13-й строчке (31 очко), «Бернли» на 10-й позиции (34 очка).

Саутгемптон, стадион Сент-Мэри

«Саутгемптон» - «Бернли» 1:2 (1:1)
Голы: Ингс 18 - Вествуд 2, Выдра 60

«Саутгемптон»: МакКарти, Уокер-Питерс (Обафеми 73), Стефенс, Вестергор, Бертранд, Уорд-Праус, Хейбьерг, Армстронг, Буфаль (Дженепо 39), Ингс, Лонг (Адамс 86)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд (Выдра 22), Родригес
Главный тренер: Дайч Шон.

Предупреждения: Вестергор 16, Хендрик 26, Ми 44, Обафеми 88

Судья: Хупер Саймон.

В прошлом туре «Бернли» сыграл вничью с «Арсеналом».

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответил Брулин
вчера в 18:28
Ингз зверюга. Главное открытие чемпионата.
Ингз кстати начинал в академии саутгемтона в 2008 году покинул ее, правда закончил акад. борнмута в 2009, ему не хватило года чтобы стать полноценным выпусником, так что можно сказать он дома.))))

А святые умеют воспитывать бомбардиров)))))
FESCO
FESCO
вчера в 18:23
Бернли с победой!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:19
Выдра на радостях от того что чудом избежал ссылки в Локо, открыл счёт своим голам в сезоне.
DXTK
DXTK
вчера в 18:15
че там хрюнтель недавно кричал, я гений, да видим. ингс один но и за голы спс.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:59
одним словом саутгейптон..запороли ставку ски)
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:56
Бернли просто выиграл.
Брулин
Брулин
вчера в 17:55
Ингз зверюга. Главное открытие чемпионата.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:50
Псы Дайча загрызли святош))
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