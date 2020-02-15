СПАЛ проиграл первый матч при Ди Бьяджо

СПАЛ потерпел очередное поражение в чемпионате Италии. В рамках 24-го тура Серии А команда уступила «Лечче». Этот матч стал первым для Луиджи Ди Бьяджо на посту главного тренера СПАЛа.
Лечче, стадион Виа Дель Маре
«Лечче» - СПАЛ 2:1 (1:0)
Голы: Манкосу 41 (пенальти), Майер 66 - Петанья 47
«Лечче»: Виджорито, Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони (Делль'Орко 85), Майер, Дейола, Барак, Манкосу (Пас 79), Фалько (Шахов 34), Лападула
Главный тренер: Ливерани Фабио.
СПАЛ: Бериша, Ранхель Ционек, Бонифаци, Зуканович, Реца, Вальдифиори, Миссироли (Стрефезза 72), Валоти, Кастро (Флоккари 86), Петанья, Ди Франческо
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
Предупреждения: Майер 16, Ди Франческо 20, Бонифаци 40, Дейола 43, Кальдерони 45, Вальдифиори 61, Лападула 62, Валоти 90+4
Судья: Гуида Марко.