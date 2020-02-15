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СПАЛ проиграл первый матч при Ди Бьяджо

вчера, 19:06
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче2 : 1Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

СПАЛ потерпел очередное поражение в чемпионате Италии. В рамках 24-го тура Серии А команда уступила «Лечче». Этот матч стал первым для Луиджи Ди Бьяджо на посту главного тренера СПАЛа.

Лечче, стадион Виа Дель Маре

«Лечче» - СПАЛ 2:1 (1:0)
Голы: Манкосу 41 (пенальти), Майер 66 - Петанья 47

«Лечче»: Виджорито, Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони (Делль'Орко 85), Майер, Дейола, Барак, Манкосу (Пас 79), Фалько (Шахов 34), Лападула
Главный тренер: Ливерани Фабио.

СПАЛ: Бериша, Ранхель Ционек, Бонифаци, Зуканович, Реца, Вальдифиори, Миссироли (Стрефезза 72), Валоти, Кастро (Флоккари 86), Петанья, Ди Франческо
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Майер 16, Ди Франческо 20, Бонифаци 40, Дейола 43, Кальдерони 45, Вальдифиори 61, Лападула 62, Валоти 90+4

Судья: Гуида Марко.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 23:26
Так а после состава написано: "Главный тренер: Семпличи Леонардо."
Mekrash
Mekrash
вчера в 19:38
Лечче с победой!
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