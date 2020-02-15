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Конте: «Запросы на VAR? Нам и так хватает забот во время матчей»

вчера, 20:24

Главный тренер «Интера» Антонио Конте порассуждал о возможности введения запросов на VAR в Серии А.

Мне не нравится эта идея, я не должен ни к кому обращаться. Нам и так хватает забот во время матчей. Если видеоповтор позволяет принять решение, то его нужно просмотреть, а в подобном случае запросы теряют смысл.

Конечно, есть некоторые трудности. Бывало, что некоторые решения оставляли зрителей в недоумении. Впрочем, надо продолжать верить, что ошибки совершаются без злого умысла. Как только ты начинаешь думать о недобросовестности, ты не можешь принять происходящее.

Думаю, были сделаны очень серьезные ошибки, но надеюсь, что со временем их будет все меньше и меньше.

Ранее на эту же тему высказался наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини

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