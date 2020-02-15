ГлавнаяНовости

Гасперини: «Технология VAR полностью провалилась»

вчера, 19:41

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подверг критике работу технологии видеоповторов VAR.

Допущено слишком много ошибок, и сомнения увеличились. Ошибок больше, чем до использования VAR. Считаю, технология полностью провалилась. Изначально стояла цель добиться справедливых решений при очевидных ошибках, но происходит ровно наоборот.

Когда ты принимаешь неверное решение даже после просмотра очевидной и четкой видеозаписи, все становится опасным бумерангом. Мы уже почти привыкли к этому.

Запросы на VAR от тренеров? Думаю, это создаст дополнительные проблемы, появится хаос. Что  я могу увидеть с 70 метров, чего не могут увидеть рефери и видеоассистент? Я тренер, я не хочу быть арбитром.

Ранее Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в Серии А.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Мы не были достаточно хороши в первой половине встречи»
Вчера, 23:35 Комментарии1
Крул: «„Ливерпуль“ - лучшая команда в мире на данный момент»
Вчера, 23:23 Комментарии4
Хендерсон: «„Норвич“ здорово контратаковал»
Вчера, 22:47 Комментарии3
Мане: «Мы проделали отличную работу»
Вчера, 22:41 Комментарии3
Зидан отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков
Вчера, 22:02 Комментарии6
Гаттузо: «Лосано? Есть игроки, которые заслуживают места в составе больше»
Вчера, 21:42 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 22:40
"Ошибок больше, чем до использования VAR"

это надо целый год смотреть футбол, закрыв глаза ладошками, чтобы такое сморозить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:39
Молодец! ВАРево-источник доходов высокотехнологических компаний,аффилированных с руководством европейским футболом.В топку его!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:32
Это судьи губят прогресс.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:31
Гасперини старый ретроград.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:26
что-то я не вспомню примеров когда после просмотра VAR вынесли неверное решение. что он несет?
pomor 445
pomor 445 ответил Брулин
вчера в 20:25
Технология не может провалиться, точно так же, как не могут провалиться плоскогубцы, верёвка или лопата. Провалиться могут только люди, которые их используют. Именно люди "принимают неверное решение даже после просмотра понятной и четкой видеозаписи". Но они принимают неверные решения и без VAR, только без VAR ещё чаще.
Можно вполне утверждать, что ВАР не является значимым препятствием для принятия проплаченных решений. Вероятно, что такие решения просто стали дороже.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
вчера в 20:23
То что ошибок стало больше - бред, это физически не возможно
Брулин
Брулин
вчера в 20:11
Технология не может провалиться, точно так же, как не могут провалиться плоскогубцы, верёвка или лопата. Провалиться могут только люди, которые их используют.

Именно люди "принимают неверное решение даже после просмотра понятной и четкой видеозаписи".

Но они принимают неверные решения и без VAR, только без VAR ещё чаще.
DEIVID
DEIVID
вчера в 20:06
Не согласен, по крайней мере голов из офсайдов не стало.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:05
ой, Гасперини не может пенальтиста выбрать... Иличич Гомес и Малиновский на поле... а он смотрит стоит как баран на то, как Муриель запарывает ему очередной пеналь. Зачем ему вар?
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:01
Смутьян.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:59
Сколько уже раз за время использования ВАР были моменты, судить о которых однозначно не удается даже с помощью технологий? Всегда будут недовольные стороны, которые, судя по всему, забывают, что окончательное решение за человеком, и не совсем логично критиковать инструмент. ВАР хотя бы голы с офсайдов, которые десятилетиями бесили всех вокруг, минимизировал значительно.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:56
Прав полностью Гасперини. ВАР надо бы отменять, хватит народ смешить!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100