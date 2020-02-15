Гасперини: «Технология VAR полностью провалилась»

Главный тренер «Аталанты» подверг критике работу технологии видеоповторов VAR .

Допущено слишком много ошибок, и сомнения увеличились. Ошибок больше, чем до использования VAR . Считаю, технология полностью провалилась. Изначально стояла цель добиться справедливых решений при очевидных ошибках, но происходит ровно наоборот.

Когда ты принимаешь неверное решение даже после просмотра очевидной и четкой видеозаписи, все становится опасным бумерангом. Мы уже почти привыкли к этому.