Гасперини: «Технология VAR полностью провалилась»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подверг критике работу технологии видеоповторов VAR.
Допущено слишком много ошибок, и сомнения увеличились. Ошибок больше, чем до использования VAR. Считаю, технология полностью провалилась. Изначально стояла цель добиться справедливых решений при очевидных ошибках, но происходит ровно наоборот.
Когда ты принимаешь неверное решение даже после просмотра очевидной и четкой видеозаписи, все становится опасным бумерангом. Мы уже почти привыкли к этому.
Запросы на VAR от тренеров? Думаю, это создаст дополнительные проблемы, появится хаос. Что я могу увидеть с 70 метров, чего не могут увидеть рефери и видеоассистент? Я тренер, я не хочу быть арбитром.
Ранее Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в Серии А.
это надо целый год смотреть футбол, закрыв глаза ладошками, чтобы такое сморозить
это надо целый год смотреть футбол, закрыв глаза ладошками, чтобы такое сморозить
Именно люди "принимают неверное решение даже после просмотра понятной и четкой видеозаписи".
Но они принимают неверные решения и без VAR, только без VAR ещё чаще.
Именно люди "принимают неверное решение даже после просмотра понятной и четкой видеозаписи".
Но они принимают неверные решения и без VAR, только без VAR ещё чаще.