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«Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой»

сегодня, 00:41
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Аталанта» обыграла «Рому» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» (45) очков располагается на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, «Рома» (39) - пятая.

«Аталанта» - «Рома» 2:1 (0:1)
Голы: Паломино 50, Пашалич 59 - Джеко 45

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Муриэль 86), Иличич (Малиновский 83), Сапата (Пашалич 59)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Рома»: Лопес, Перес, Смоллинг, Фасио, Спинаццола, Манчини (Верету 68), Клюйверт (Перес 62), Пеллегрини, Мхитарян, Перотти (Вильяр 78), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Манчини 11, Мхитарян 27, Госенс 55, Фасио 89

Судья: Орсато Даниэле.

Ранее СПАЛ проиграл свой первый матч под руководством Луиджи Ди Бьяджо.

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Все комментарии
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 05:41
С победой над римским цирком)
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 01:25
Россию, Украину, Испанию, Италию, Германию и на удивление Шотландию с первой попытки.
Англию со 2 попытки, но то чисто по не внимательности.
Францию с 4 попытки прошёл, думал будет проще.
Голландию на удивление со 2 попытки.
Португалию с 6 попытки
Турция с 5 попытки
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 00:53
Аталанту с победой!
drug01
drug01
сегодня в 00:44
Важная победа !
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