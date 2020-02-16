«Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой»

«Аталанта» обыграла «Рому» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» (45) очков располагается на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, «Рома» (39) - пятая.
«Аталанта» - «Рома» 2:1 (0:1)
Голы: Паломино 50, Пашалич 59 - Джеко 45
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Муриэль 86), Иличич (Малиновский 83), Сапата (Пашалич 59)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Рома»: Лопес, Перес, Смоллинг, Фасио, Спинаццола, Манчини (Верету 68), Клюйверт (Перес 62), Пеллегрини, Мхитарян, Перотти (Вильяр 78), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Манчини 11, Мхитарян 27, Госенс 55, Фасио 89
Судья: Орсато Даниэле.
Ранее СПАЛ проиграл свой первый матч под руководством Луиджи Ди Бьяджо.
Англию со 2 попытки, но то чисто по не внимательности.
Францию с 4 попытки прошёл, думал будет проще.
Голландию на удивление со 2 попытки.
Португалию с 6 попытки
Турция с 5 попытки
Англию со 2 попытки, но то чисто по не внимательности.
Францию с 4 попытки прошёл, думал будет проще.
Голландию на удивление со 2 попытки.
Португалию с 6 попытки
Турция с 5 попытки