Тухель: «Впереди важный матч в ЛЧ против „Боруссии“, не время злиться»

Главный тренер ПСЖ поделился мыслями после неоднозначного матча 25-го тура Лиги 1 с «Амьеном» (4:4).

Мы могли выиграть, шансы был, дважды могли забить пятый гол, но не получилось. Нельзя радоваться, когда пропускаешь 4 гола, но все не так просто. Мы не были сконцентрированы, что и было видно в первом тайме.

Из 4 ударов по воротам соперник забил 3 гола. Все стало сложнее. Это наша вина. Мы провели 22 высококлассных матча с максимальной концентрацией, но не сегодня. Причина в том, что мы решили оставить некоторых игроков дома, но на поле все равно вышла сильная команда.

Это нормально, впереди важный матч в Лиге чемпионов (против «Боруссии» Д – прим.). Иногда бывают такие дни, как сегодня. Это полностью наша вина, но причины нам известны. Сейчас не время злиться.