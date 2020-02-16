Вьери: «Только ПСЖ может сравниться с „Интером“ по качеству игроков атаки»

Экс-нападающий «Интера» поделился мнением об игроках атаки своей бывшей команды.

Лукаку является настоящим центрфорвардом, он разрушает, обладает физической силой. Его левая нога удивительна. Он тяжело работает, контролирует мяч, ассистирует партнерам. Конте помог Лукаку достичь пика своей физической готовности.