Вьери: «Только ПСЖ может сравниться с „Интером“ по качеству игроков атаки»

Экс-нападающий «Интера» Кристиан Вьери поделился мнением об игроках атаки своей бывшей команды.
Лукаку является настоящим центрфорвардом, он разрушает, обладает физической силой. Его левая нога удивительна. Он тяжело работает, контролирует мяч, ассистирует партнерам. Конте помог Лукаку достичь пика своей физической готовности.
Связка Лукаку и Лаутаро Мартинеса гарантирует «Интеру» настоящее и будущее, достойное топ-клуба. Это одна из трех-четырех лучших связок в мире. По возрасту и перспективам, только ПСЖ может соревноваться с «Интером», имея в составе Килиана Мбаппе, Неймара и Мауро Икарди.
Ранее Вьери высказался о борьбе «Ювентуса», «Интера» и «Лацио» за скудетто.