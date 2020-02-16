ГлавнаяНовости

Вьери: «Только ПСЖ может сравниться с „Интером“ по качеству игроков атаки»

сегодня, 19:13

Экс-нападающий «Интера» Кристиан Вьери поделился мнением об игроках атаки своей бывшей команды.

Лукаку является настоящим центрфорвардом, он разрушает, обладает физической силой. Его левая нога удивительна. Он тяжело работает, контролирует мяч, ассистирует партнерам. Конте помог Лукаку достичь пика своей физической готовности.

Связка Лукаку и Лаутаро Мартинеса гарантирует «Интеру» настоящее и будущее, достойное топ-клуба. Это одна из трех-четырех лучших связок в мире. По возрасту и перспективам, только ПСЖ может соревноваться с «Интером», имея в составе Килиана Мбаппе, Неймара и Мауро Икарди.

Ранее Вьери высказался о борьбе «Ювентуса», «Интера» и «Лацио» за скудетто.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кану: «„Арсенал“ способен пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона»
Сегодня, 23:42 Комментарии0
Спортдир «Интера»: «Лаутаро уйдёт от нас, если сам об этом попросит»
Сегодня, 23:13 Комментарии0
Гаттузо: «Мы находимся на правильном пути»
Сегодня, 22:59 Комментарии0
Клопп: «Надеюсь, что чемпионом Италии станет „Лацио“»
Сегодня, 22:46 Комментарии7
Кафу: «Возвращение Ибрагимовича оказало огромное влияние на „Милан“»
Сегодня, 22:42 Комментарии0
Гомес: «Иметь Мане на скамейке запасных – настоящая роскошь»
Сегодня, 22:24 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил RamonCSKA
сегодня в 21:12
Да и у Барсы сильнее,если Суарес здоров
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 19:14
а ман сити, Ливерпуль?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100