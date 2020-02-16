Рейна: «Ошибки - часть футбола»

Голкипер «Астон Виллы» Пепе Рейна прокомментировал поражение от «Тоттенхэма».
Напомним, что «шпоры» забили победный гол после ошибки защитника «Астон Виллы» Бьорна Энгелса.
Мы все совершаем ошибки, такое иногда случается. Убежден, что Бьорн будет сегодня плохо спать. Нам нужно его подбодрить. Он провел хороший поединок. Ошибки - это часть футбола, нужно на них учиться.
Этот совместный внук Карла Маркса и Фридриха Энгельса,
а также дальний родственник Бьорна Борга и Нильса Бора.
Просто не достоин называться потомком Одина !
К Фритьофу Нансену его !
И лишить премии Нобеля , навеки.
Этот совместный внук Карла Маркса и Фридриха Энгельса,
а также дальний родственник Бьорна Борга и Нильса Бора.
Просто не достоин называться потомком Одина !
К Фритьофу Нансену его !
И лишить премии Нобеля , навеки.