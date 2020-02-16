Рейна: «Ошибки - часть футбола»

Голкипер «Астон Виллы» прокомментировал поражение от «Тоттенхэма».

Напомним, что «шпоры» забили победный гол после ошибки защитника «Астон Виллы» .

Мы все совершаем ошибки, такое иногда случается. Убежден, что Бьорн будет сегодня плохо спать. Нам нужно его подбодрить. Он провел хороший поединок. Ошибки - это часть футбола, нужно на них учиться.