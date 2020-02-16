Тренер «Сельты»: «Намерены обыграть „Реал“, мы не согласны на ничью»

Главный тренер «Сельты» поделился мнением перед предстоящей игрой 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом»:

Мы собираемся бороться, не будем сдаваться. Это будет игра за три очка, которые важны ровно так же, как и остальные.

Мы сыграем против одной из лучших команд мира. «Реал» сейчас в хорошей форме, поэтому нам необходимо избежать ошибок, потому что нас могут за это наказать. Я не согласен на ничью.