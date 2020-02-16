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Тренер «Сельты»: «Намерены обыграть „Реал“, мы не согласны на ничью»

сегодня, 19:36
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаЗакончился 1-й тайм

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением перед предстоящей игрой 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом»:

Мы собираемся бороться, не будем сдаваться. Это будет игра за три очка, которые важны ровно так же, как и остальные.

Мы сыграем против одной из лучших команд мира. «Реал» сейчас в хорошей форме, поэтому нам необходимо избежать ошибок, потому что нас могут за это наказать. Я не согласен на ничью.

Ранее наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что полузащитник Эден Азар сможет принять участие в этой встрече.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 23:44
Похоже обыграют
shur
shur
сегодня в 22:15
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 21:58
Много таких было,кто до матча обыгрывал Реал.....Здесь произойдёт казнь Сельты!!!
NOVA
NOVA
сегодня в 21:58
Реал выиграет и точка!!!
112910415
112910415
сегодня в 20:04
тяжёлый удар для Зидана : мечта о ничьей казалась такой реальной ! )
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:59
так делайте))))) хотя нет))) смолов то за вас)))))
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