Лэмпард высказался о разгромном поражении «Челси» от МЮ в начале сезона

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сегодня, 08:23

Главный тренер «Челси» в преддверии встречи с «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ высказался о прошлом поединке команд в чемпионате Англии. Напомним, в начале сезона МЮ разгромил «синих» на своем поле со счетом 4:0.

Я не нахожу, что поражение от «Манчестер Юнайтед» было действительно конструктивным моментом. Тогда это были не лучшие чувства, было бы здорово исправить это сегодня, но в то же время я не воспринимаю данную неудачу как большое болезненное событие.