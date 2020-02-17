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Лэмпард высказался о разгромном поражении «Челси» от МЮ в начале сезона

сегодня, 08:23
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед23:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии встречи с «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ высказался о прошлом поединке команд в чемпионате Англии. Напомним, в начале сезона МЮ разгромил «синих» на своем поле со счетом 4:0.

Я не нахожу, что поражение от «Манчестер Юнайтед» было действительно конструктивным моментом. Тогда это были не лучшие чувства, было бы здорово исправить это сегодня, но в то же время я не воспринимаю данную неудачу как большое болезненное событие.  

Отметим, что ранее Лэмпард сообщил, кто из футболистов «Челси» не сыграет против МЮ.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:58
Абрамка не подмажет "Челси" не поедет.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:47
Надо отомстить!!!))) Удачи Челси!!!
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