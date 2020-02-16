Кану: «„Арсенал“ способен пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона»

Экс-нападающий «Арсенала» порассуждал о шансах «канониров» квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Почему нет? Кто сказал, что это невозможно? Главное для «Арсенала», – это правильно подбирать состав и не допускать поражений. У команды хорошие нападающие, это отличная помощь. Если команда наладит игру в защите, чтобы никто не мог нам забить, это будет плюсом.

Сейчас слишком много ничьих, но как только пойдут победы, уверенность в своих силах будет высока.