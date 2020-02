«Арсенал» перед голом Озила сделал 35 передач

«Арсенал» в игре 26-го тура АПЛ разгромил «Ньюкасл».

Впервые с апреля прошлого года голом отметился полузащитник «канониров» . Его забитому мячу предшествовала комбинация из 35 передач. Отметим, что все футболисты лондонцев поучаствовали в этой голевой атаке.

Это лучший результат по количеству пасов перед голом в нынешнем сезоне АПЛ . Предыдущий лучший показатель составлял 25 передач.

35 - There were 35 passes in the build-up for Mesut Özil's goal vs Newcastle, making it 10 passes longer than any goal scored in the Premier League this season, with all 11 @Arsenal players involved at least once. Mikel. pic.twitter.com/9p2I09HMJP