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«Тоттенхэм» за последние два сезона забил 5 автоголов

сегодня, 20:08
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» с трудом обыграл «Астон Виллу» во встрече 26-го тура АПЛ.

Счет в матче открыл защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд, который забил в свои ворота. Это уже его второй автогол с начала прошлого сезона. Всего на счету «Тоттенхэма» 5 мячей в свои ворота.

Лидирует по этому показателю «Уотфорд», игроки которого 6 раз забивали автоголы. А среди футболистов лидером по этой неутешительной статистике за данный промежуток времени является защитник «Вулверхэмптона» Конор Коади, который 3 раза отмечался голами в свои ворота.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:28
Занимательная арифметика.
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