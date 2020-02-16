«Тоттенхэм» за последние два сезона забил 5 автоголов

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сегодня, 20:08

«Тоттенхэм» с трудом обыграл «Астон Виллу» во встрече 26-го тура АПЛ .

Счет в матче открыл защитник «шпор» , который забил в свои ворота. Это уже его второй автогол с начала прошлого сезона. Всего на счету «Тоттенхэма» 5 мячей в свои ворота.

Лидирует по этому показателю «Уотфорд», игроки которого 6 раз забивали автоголы. А среди футболистов лидером по этой неутешительной статистике за данный промежуток времени является защитник «Вулверхэмптона» , который 3 раза отмечался голами в свои ворота.