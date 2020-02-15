Месси не забивает в 4 матчах Примеры подряд впервые за 6 лет

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вчера, 20:40

Сегодня, 15 февраля, состоялся матч 24-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Хетафе». Форвард каталонцев отметился голевой передачей, но не смог забить гол.

В результате безголевая серия Месси в Примере достигла уже четырех матчей подряд. Последний раз подобное у Лео случалось 6 лет назад.

До сегодняшнего дня Месси также не смог отправить мяч в ворота в матче с «Бетисом» (3:2), «Леванте» (2:1) и «Валенсией» (0:2). Последний гол аргентинца состоялся 19 января в матче против «Гранады» (1:0).

В текущем сезоне на счету Лео 14 голов в 19 матчах. Он является лучшим бомбардиром Примеры.