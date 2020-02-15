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Месси не забивает в 4 матчах Примеры подряд впервые за 6 лет

вчера, 20:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Сегодня, 15 февраля, состоялся матч 24-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Хетафе». Форвард каталонцев Лионель Месси отметился голевой передачей, но не смог забить гол.

В результате безголевая серия Месси в Примере достигла уже четырех матчей подряд. Последний раз подобное у Лео случалось 6 лет назад.

До сегодняшнего дня Месси также не смог отправить мяч в ворота в матче с «Бетисом» (3:2), «Леванте» (2:1) и «Валенсией» (0:2). Последний гол аргентинца состоялся 19 января в матче против «Гранады» (1:0).

В текущем сезоне на счету Лео 14 голов в 19 матчах. Он является лучшим бомбардиром Примеры.

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Все комментарии
mortid
mortid
вчера в 23:44
Кто-то обидел гномика, у него депрессия :D Ничего страшного, у страдающих синдромом Аспергера это бывает.
DGIIIIN
DGIIIIN ответил feris1
вчера в 23:15
Если в 32 гном сдулся,страшно представить что с ним будет в 35.
Кристине фору подогнал чтобы Кристинкины дети не вопили тут..

АХа-ха)
feris1
feris1
вчера в 23:08
Если в 32 гном сдулся,страшно представить что с ним будет в 35.
feris1
feris1
вчера в 23:05
Гном сдулся и это факт.
real-fk
real-fk ответил Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:00
на счет покупных пенальти советуешь-из опыта роналду? не забивая в 4 матчах-все равно лучший бомбардир Примеры
Если в Ла лиге дохлые нападающие, слова "все равно лучший бомбардир" не звучат уместно.
Nursultan_rma
Nursultan_rma
вчера в 22:34
Нету пенальти нету гола понятно же
abramjan
abramjan ответил Шишанутый
вчера в 22:27
Барсе срочно надо покупать судью чтобы прервать этот антирекорд а то так можно и до слез гнома довезти. Можно как в матче с Гранадой когда гном забил последний раз удалить игрока у несчастного сопернека или можно купить пенальти. Правда одного гному может быть не достаточно для гола нужно брать сразу два.
все таки у него праздник на носу 8 марта)))
abramjan
abramjan
вчера в 22:22
лучший футболист...инопланетянин...кхе кхе)))..это в 32 года...полено саматропиновое
juvenale
juvenale ответил Ruslik1982
вчера в 22:04
ну и никто не будет кричать в конце сезона, что ему дать ЗМ, в отличие от прошлого, когда он был лучшим во всем
хахахах
Шатаут
Шатаут
вчера в 21:39
Лео был хорош. Лучше отдать одну гениальную голевую, чем подставить ногу или забить пеналь после нырка. Соперник играл очень грязно, судья не замечал откровенных нарушений на Месси. Главное, команда выиграла, отставание от Реала больше не станет. Пока нужно выигрывать и не дать Реалу оторваться.
mangoх12
mangoх12
вчера в 21:35
Для него это не самоцель , не эгоист все таки как марроканский нырок
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:33
ну и никто не будет кричать в конце сезона, что ему дать ЗМ, в отличие от прошлого, когда он был лучшим во всем
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Шишанутый
вчера в 21:30
Барсе срочно надо покупать судью чтобы прервать этот антирекорд а то так можно и до слез гнома довезти. Можно как в матче с Гранадой когда гном забил последний раз удалить игрока у несчастного сопернека или можно купить пенальти. Правда одного гному может быть не достаточно для гола нужно брать сразу два.
на счет покупных пенальти советуешь-из опыта роналду?
не забивая в 4 матчах-все равно лучший бомбардир Примеры
neomessi
neomessi
вчера в 21:14
Зато охотно раздает голевые!
juvenale
juvenale
вчера в 21:14
зм ему
Insanely cool
Insanely cool
вчера в 21:06
ЗМ ему!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 21:05
Наверное проглотил заговоренную ложку. Аха-ха)
Дракон1988
Дракон1988
вчера в 20:58
Зато сколько ассистирует партнёрам.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 20:57
на команду работает
112910415
112910415
вчера в 20:54
само по себе это совсем не беда
но вот совпало с масштабным кризисом в команде ...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:54
Барсе срочно надо покупать судью чтобы прервать этот антирекорд а то так можно и до слез гнома довезти. Можно как в матче с Гранадой когда гном забил последний раз удалить игрока у несчастного сопернека или можно купить пенальти. Правда одного гному может быть не достаточно для гола нужно брать сразу два.
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 20:52
Ничего - наноет
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:52
А гелевый помнится целый месяц пытался казаться адекватным,но заднеприводные взгляды перевесили)
Gelious
Gelious
вчера в 20:49
Ничего. Еще разок поноет, что Аргентину засуживают - дадут еще наград
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:47
Стареет!
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:45
Месси ассистирует однако каждый матч.Этого достаточно.
А от бомбардирских ролей он уже давно отходит,но не всегда получается)
Радж Капур
Радж Капур
вчера в 20:44
Забил.
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