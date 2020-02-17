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Аспас - о Смолове: «Он забьет, если ему дать пас в свободную зону»

сегодня, 12:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал игру одноклубника Федора Смолова в матче с «Реалом»:

У него много голов. Смолов забьет, если отдать ему пас в свободную зону.

Напомним, что гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом». 

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Все комментарии
Любимец
Любимец
сегодня в 14:53
Два горе-пенальтиста сыгрались!
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:06
Смолов почти как Роналду, если Роналду дать пас в свободную зону, он забьёт.
Почему почти?
Потому что в отличии от Смолова, Роналду пенальти забивает.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 13:42
Так и я забью, если ...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:41
Смолову нужно показать себя несколько игр подряд.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 13:35
аспас сам очень хорош, тащит сельту
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:02
Забил это хорошо. Главное, чтобы продолжил.
VAN ARM
VAN ARM ответил Оливье Гpуйяp
сегодня в 12:52
Когда-то Аспас не забил пенальти команде Смолова. :) https://www.youtube.com/watch?v=I4F_TI_DRmU
только отношение это к смолову не имеет))))
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
сегодня в 12:22
Когда-то Аспас не забил пенальти команде Смолова. :)
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