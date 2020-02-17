Аспас - о Смолове: «Он забьет, если ему дать пас в свободную зону»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал игру одноклубника Федора Смолова в матче с «Реалом»:
У него много голов. Смолов забьет, если отдать ему пас в свободную зону.
Напомним, что гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».
Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал игру одноклубника Федора Смолова в матче с «Реалом»:
У него много голов. Смолов забьет, если отдать ему пас в свободную зону.
Напомним, что гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».
Почему почти?
Потому что в отличии от Смолова, Роналду пенальти забивает.
Почему почти?
Потому что в отличии от Смолова, Роналду пенальти забивает.