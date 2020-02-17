Рабьо: «Возвращение в сборную Франции зависит от уровня моей игры»

Полузащитник «Ювентуса» рассказал, что надеется вернуться в состав сборной Франции:

В сборной есть игроки, которые выступают во Франции или Англии. Все зависит от уровня игры, а не от места выступления.

С «Брешией» я провел отличный матч. Не думаю, что тот факт, что я играю в стартовом составе «Ювентуса», будет влиять на мою судьбу в сборной. Все зависит от уровня моей игры.