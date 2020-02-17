Рабьо: «Возвращение в сборную Франции зависит от уровня моей игры»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал, что надеется вернуться в состав сборной Франции:
В сборной есть игроки, которые выступают во Франции или Англии. Все зависит от уровня игры, а не от места выступления.
С «Брешией» я провел отличный матч. Не думаю, что тот факт, что я играю в стартовом составе «Ювентуса», будет влиять на мою судьбу в сборной. Все зависит от уровня моей игры.
Напомним, что Рабьо не выступает за национальную команду с 2018 года. Он не попал в заявку на ЧМ-2018, но был в резервном списке. Однако хавбек попросил исключить себя из него.