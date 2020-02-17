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Рабьо: «Возвращение в сборную Франции зависит от уровня моей игры»

сегодня, 11:12

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал, что надеется вернуться в состав сборной Франции:

В сборной есть игроки, которые выступают во Франции или Англии. Все зависит от уровня игры, а не от места выступления.

С «Брешией» я провел отличный матч. Не думаю, что тот факт, что я играю в стартовом составе «Ювентуса», будет влиять на мою судьбу в сборной. Все зависит от уровня моей игры.

Напомним, что Рабьо не выступает за национальную команду с 2018 года. Он не попал в заявку на ЧМ-2018, но был в резервном списке. Однако хавбек попросил исключить себя из него.

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