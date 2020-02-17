Гуллит: «Хорошо, что дела у „Ювентуса“ идут не так уж гладко»

Бывший игрок «Милана» в разговоре с GazzettaTV прокомментировал борьбу за титул чемпиона Италии.

Думаю, это хорошо, что дела у «Ювентуса» идут не так уж гладко. Потому что это немного раздражает каждый год. Тем не менее они по-прежнему фавориты, но у них был небольшой спад. «Интер» в порядке, хорошо играют «Лацио» и «Аталанта». Это хорошо для конкуренции в Италии, потому что раздражает, когда одна команда выигрывает каждый год.