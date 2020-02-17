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Гуллит: «Хорошо, что дела у „Ювентуса“ идут не так уж гладко»

сегодня, 11:59

Бывший игрок «Милана» Руд Гуллит в разговоре с GazzettaTV прокомментировал борьбу за титул чемпиона Италии.

Думаю, это хорошо, что дела у «Ювентуса» идут не так уж гладко. Потому что это немного раздражает каждый год. Тем не менее они по-прежнему фавориты, но у них был небольшой спад. «Интер» в порядке, хорошо играют «Лацио» и «Аталанта». Это хорошо для конкуренции в Италии, потому что раздражает, когда одна команда выигрывает каждый год.

На данный момент «Ювентус» является лидером Серии А (57 очков). «Лацио» идет вторым, набрав на один балл меньше. Третье место занимает «Интер» (54 пункта). «Аталанта» замыкает топ-4 (45 очков). 

Отметим, что накануне «Лацио» поднялся на второе место в турнирной таблице благодаря победе над «Интером».

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Estiva
Estiva
сегодня в 12:15
Главное, чтобы интер и лацио не слились, а боролись до конца с туринскими узурпаторами
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