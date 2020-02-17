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Дель Пьеро: «„Ювентус“ с помощью Роналду может обыграть кого угодно»

сегодня, 11:02

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал игру нападающего туринцев Криштиану Роналду:

Поражает, насколько он стабилен у ворот. Пусть в Серии А сейчас не так сильно сосредоточены на обороне. Если Роналду продолжит играть так и дальше, то осчастливит многих людей.

Все привыкли, что «Ювентус» выигрывает все матчи, но в этом сезоне это не так. Однако, это говорит о росте уровня остальных итальянских клубов.

«Ювентус» остается фаворитом благодаря своей истории, структуре, качеству футболистов. Он может обыграть любого, что в чемпионате, что в Лиге чемпионов. Однако, мы можем говорить одно, а достичь этого - это другое.

Ранее, по информации СМИ, стало известно, что Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:42
может!безусловно может!!!!!!!!!! и должен!!!!!!!!!
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 11:11
А кто такой дель пьеро?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:07
главное пенальти проплачивайте
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