Дель Пьеро: «„Ювентус“ с помощью Роналду может обыграть кого угодно»

Бывший футболист «Ювентуса» прокомментировал игру нападающего туринцев :

Поражает, насколько он стабилен у ворот. Пусть в Серии А сейчас не так сильно сосредоточены на обороне. Если Роналду продолжит играть так и дальше, то осчастливит многих людей.

Все привыкли, что «Ювентус» выигрывает все матчи, но в этом сезоне это не так. Однако, это говорит о росте уровня остальных итальянских клубов.

«Ювентус» остается фаворитом благодаря своей истории, структуре, качеству футболистов. Он может обыграть любого, что в чемпионате, что в Лиге чемпионов. Однако, мы можем говорить одно, а достичь этого - это другое.