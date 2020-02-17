Артета: «„Манчестер Сити“ попал в сложную ситуацию»

1581933240

сегодня, 12:54

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках на два сезона:

Это очень сложная ситуация для них. Хочу лучшего для «Ман Сити», Хосепа и футболистов. Желаю им только позитивного.

Напомним, что Артета до того, как возглавить «Арсенал», работал несколько сезонов в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».