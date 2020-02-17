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Артета: «„Манчестер Сити“ попал в сложную ситуацию»

сегодня, 12:54

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках на два сезона:

Это очень сложная ситуация для них. Хочу лучшего для «Ман Сити», Хосепа и футболистов.

Желаю им только позитивного.

Напомним, что Артета до того, как возглавить «Арсенал», работал несколько сезонов в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». 

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Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 14:38
Тут есть некоторые контраргументы. Конечно, все помнят беспредел, который творился, когда главным судьей УЕФА был испанец, эти соло Эвребе и Бузакки. Вот только высадили они тогда именно "Челси" и "Арсенал"))
Ну высаживали Абрамовича, а не Челси. А вот по Арсеналу и правда туман. Там нужно копать глубже.
Но то что цыгане это мафия УЕФА не вызывает сомнений.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 13:17
Ситуация ещё сложней, чем думает Артета. МС далеко не первый и не последний клуб, подвергающийся репрессиям. Испанская мафия, повязанная с УЕФА и англичанами, сделает всё, что бы не дать кому-либо потеснить с лидирующих позиций Реал и Барселону.
Тут есть некоторые контраргументы.

Конечно, все помнят беспредел, который творился, когда главным судьей УЕФА был испанец, эти соло Эвребе и Бузакки. Вот только высадили они тогда именно "Челси" и "Арсенал"))
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 13:13
Ситуация ещё сложней, чем думает Артета. МС далеко не первый и не последний клуб, подвергающийся репрессиям. Испанская мафия, повязанная с УЕФА и англичанами, сделает всё, что бы не дать кому-либо потеснить с лидирующих позиций Реал и Барселону.
makkie
makkie
сегодня в 13:08
Артета что-то знал, раз заранее ушёл из МС.
Теперь уйдёт Гвардиола, если конечно шейхи не оспорят бан УЕФА.
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