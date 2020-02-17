Артета: «„Манчестер Сити“ попал в сложную ситуацию»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках на два сезона:
Это очень сложная ситуация для них. Хочу лучшего для «Ман Сити», Хосепа и футболистов.
Желаю им только позитивного.
Напомним, что Артета до того, как возглавить «Арсенал», работал несколько сезонов в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Но то что цыгане это мафия УЕФА не вызывает сомнений.
Но то что цыгане это мафия УЕФА не вызывает сомнений.
Конечно, все помнят беспредел, который творился, когда главным судьей УЕФА был испанец, эти соло Эвребе и Бузакки. Вот только высадили они тогда именно "Челси" и "Арсенал"))
Конечно, все помнят беспредел, который творился, когда главным судьей УЕФА был испанец, эти соло Эвребе и Бузакки. Вот только высадили они тогда именно "Челси" и "Арсенал"))
Теперь уйдёт Гвардиола, если конечно шейхи не оспорят бан УЕФА.
Теперь уйдёт Гвардиола, если конечно шейхи не оспорят бан УЕФА.