Кафельников: «Надеюсь, что наши футболисты начнут брать пример со Смолова»

Бывший теннисист Евгений Кафельников в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о дебютном голе форварда за «Сельту» в ворота «Реала»:

Самый большой плюс всей этой истории в том, что в таком возрасте он дал себе шанс поехать в топовый чемпионат и пытаться занять место под солнцем.

Тут нужно только снять шапку, и я надеюсь, что кто-то из наших ребят-футболистов возьмет с него пример и не будет, честно говоря, прозябать в нашем чемпионате, потому что сильный футболист должен все время прогрессировать.