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Кафельников: «Надеюсь, что наши футболисты начнут брать пример со Смолова»

сегодня, 13:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Бывший теннисист Евгений Кафельников в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о дебютном голе форварда Федора Смолова за «Сельту» в ворота «Реала»:

Самый большой плюс всей этой истории в том, что в таком возрасте он дал себе шанс поехать в топовый чемпионат и пытаться занять место под солнцем.

Тут нужно только снять шапку, и я надеюсь, что кто-то из наших ребят-футболистов возьмет с него пример и не будет, честно говоря, прозябать в нашем чемпионате, потому что сильный футболист должен все время прогрессировать.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:04
Женя, сам-то понял, что написал?!.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:45
Вот только не всех туда зовут и не всех там ждут
Nekit92
Nekit92
сегодня в 14:44
Не забивать важные пенальти?
VAN ARM
VAN ARM ответил Энцо Феррари
сегодня в 14:13
Редкий случай, когда Кафельников говорит нечто дельное.
это где же он чего умного успел сказать?)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:08
Жень бросай пить. Федя молодец уехал, забил, но это скорее исключение. Мало кто уедет из тепличных условий на понижение зарплаты.
удав
удав
сегодня в 14:05
поздновато федя поехал(удачи ему, но пара матчей не показатель
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 14:04
Редкий случай, когда Кафельников говорит нечто дельное.
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