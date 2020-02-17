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Смолов: «Рад первому голу»

сегодня, 09:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Нападающий «Сельты» Федор Смолов поделился эмоциями от первого гола в составе галисийского клуба:

Рад первому голу и результату.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy with my first goal and the result @rccelta ⚽️💙

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Напомним, что «Сельта» сыграла вничью с «Реалом». 

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RussianMango
RussianMango
сегодня в 10:10
Да Федя...надо доказывать, что в России не все деревянные, как полено с питера.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 09:46
Федька - ты Гигант. И побольше испанских голов тебе!!!!
А новости про федин матч можно Sosserу сделать одной новостью - матч то был один и Федя у нас один.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:41
Реалу не все забивают.
karnager
karnager
сегодня в 09:40
Два Феди приехали на Бернабеу и отметились голами... А где-то после матча за джойстиком ФИФЫ плачет Дзюба, ведь его Реал разгромил Сельту 6-1
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:35
В Сельте праздник....а у нас то вообще ...))

Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 09:32
Ну и где там Селюк? Что он не балаболит ничего большее?Все! Уже съездил в Испанию не зря Федя!
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