Смолов: «Рад первому голу»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов поделился эмоциями от первого гола в составе галисийского клуба:
Рад первому голу и результату.
Напомним, что «Сельта» сыграла вничью с «Реалом».
Нападающий «Сельты» Федор Смолов поделился эмоциями от первого гола в составе галисийского клуба:
Рад первому голу и результату.
Напомним, что «Сельта» сыграла вничью с «Реалом».
А новости про федин матч можно Sosserу сделать одной новостью - матч то был один и Федя у нас один.
А новости про федин матч можно Sosserу сделать одной новостью - матч то был один и Федя у нас один.